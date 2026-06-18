حسرة إسرائيلية من الاتفاق الأمريكي الإيراني

تحليل لخيبة الأمل الإسرائيلية بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران، وتأثيره على الوضع الإقليمي والمفاوضات اللاحقة.

يسود إسرائيل إحساس عميق بالحسرة والخسارة بعد الإعلان عن اتفاق المبادئ بين واشنطن وطهران، والذي يتضمن مفاوضات لمدة ستين يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا العالقة.

أجمع الساسة والمختصون والمعلقون الإسرائيليون على أن هذا الاتفاق سيئ لإسرائيل في جميع جوانبه، وأنه خال من أي بند يحفظ مصالحها. وقد انعكست خيبة الأمل الإسرائيلية في استطلاعات الرأي التي نُشرت هذا الأسبوع، حيث أظهرت أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين تعارض الاتفاق، بينما عبّرت أقلية صغيرة عن تأييدها له. كما أثر الإعلان عن الاتفاق والنشر حول محتواه سلباً في تقييم الرأي العام الإسرائيلي للحرب على إيران، حيث اعتبرته 5% فقط نصراً مطلقاً، في حين اعتبرته الأغلبية فشلاً مطلقاً أو جزئياً.

وتكمن أهمية هذه الاستطلاعات في صلتها الوثيقة بالمعركة الانتخابية، حيث تجعل حالة الرأي العام عاملاً حاسماً في تحديد مواقف الأحزاب. من المؤكد أن هناك خلافاً بين تل أبيب وواشنطن حول الاتفاق، لكن ليس من المؤكد أن إسرائيل لا تعلم ببنوده، فمن الممكن أن الإيحاء بأن إسرائيل لا تعرف وليست متدخلة هو جزء من التكتيك التفاوضي. فمن غير المعقول أن تلتزم الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار في لبنان نيابة عن إسرائيل، والأخيرة ليست على علم بذلك.

وليس صدفة أن لم يقل أحد القادة الإسرائيليين إنه ضد وقف إطلاق النار في لبنان. فهناك إصرار إسرائيلي على ما لم يرد في الاتفاق، وتأكيد على استمرار بقاء قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني، كما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس وغيرهما من القادة. أما بخصوص لبنان، فالإستراتيجية الإسرائيلية تستمر كما كانت سابقاً، وتشمل الموافقة على وقف إطلاق النار من جهة، والاستناد إلى الإذن الأمريكي بممارسة ما يسمى حق الدفاع عن النفس لمواصلة العمليات العسكرية.

الجديد هو وجود شرط أمريكي بتقييد التحرك الإسرائيلي، حتى لا يتجاوز حدوده ويؤثر سلباً على المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وتبقى الساحة اللبنانية بالنسبة لإسرائيل ساحة هامشية مقارنة بإيران التي تعتبرها تهديداً استراتيجياً على المدى المتوسط والبعيد، ولو خفّ خطره على المدى الفوري. تتعامل إسرائيل مع اللحظة الراهنة كلحظة استراتيجية، فما سيجري تثبيته اليوم قد يبقى لسنوات وعقود طويلة، لكنها ارتبطت حتى النخاع بالولايات المتحدة، مما جعل تعاملها مع الأحداث والتطورات رهينة للقرار الأمريكي.

صحيح أنها تؤثر كثيراً على هذا القرار، إلا أنها خسرت قسماً كبيراً من قدرتها على التأثير الفعّال، بعد أن ألقى نتنياهو بكل ثقله لجر ترامب إلى الحرب، واعداً إياه بالنصر الساحق السريع، وجاءت رياح الخليج بما لا تشتهيه سفن العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فلا نصر ولا ساحق ولا سريع. تبدو إسرائيل اليوم في حسرة من أمرها لأنها ترى أن هذه الأيام ليست كسائر الأيام، وما تخسره اليوم يصعب عليها تعويضه لاحقاً، وما تعجز عن تحقيقه في ظل سيولة الأوضاع ستكون أكثر عجزاً عن الوصول إليه حين تتصلب الأحوال.

قبل أشهر قليلة، تكرر في الخطاب الإسرائيلي تعبير أحداث بمقاييس توراتية، ولم يكن المقصود البعد الديني، بل البعد التاريخي، بمعنى أن أحداث اليوم ستغير مجرى التاريخ، كما قال نتنياهو سنغير وجه الشرق الأوسط من الأساس ولسنوات طويلة. يبدو أن مجرى التاريخ يتغير فعلاً، ولكن ليس كما أرادت وخططت إسرائيل، ومن هنا حسرتها، الحسرة على ما كان من الممكن أن يكون ولم يكن، والأدهى بالنسبة لها هو احتمال أنه لن يكن.

قد يكون هناك نقاش حول مدى كسب أو خسارة معارك تكتيكية في حروب إسرائيل الحالية، لكن هناك شبه إجماع على أن المغانم الاستراتيجية قليلة وأن الخسارة الاستراتيجية كبيرة ومثبّتة في الاتفاق الإيراني الذي يثير الجنون في إسرائيل. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ستسعى إسرائيل لإفشال مفاوضات الستين يوماً التي من المفترض أن تنتهي باتفاق نهائي، ترفضه إسرائيل مسبقاً لعلمها أنه لن يكون في صالحها في ظل توازن القوى القائم حالياً.

تنبع حسرة إسرائيل من تراكم الخسارات ومن التشكيك في القدرة المستقبلية على تعويضها. وفي ميزان حسابات الربح والخسارة الإسرائيلية، يبدو الربح تكتيكياً والخسارة استراتيجية. ويمكن تلخيص بعض ما يجري تداوله إسرائيلياً من خسارات، تكررت في تقييمات جهات وازنة، بعضها مؤثّرة: أولاً، إيران خرجت من الحرب وهي أقوى استراتيجياً وأكثر قدرة على استعادة عافيتها الاقتصادية، وعلى توكيد مكانتها كقوة إقليمية كبرى. وما يهم إسرائيل استراتيجياً ليس السلاح النووي فقط، بل ظهور منافس إقليمي يتحدى مشاريع هيمنة إسرائيل ويسعى إلى حصارها.

ثانياً، اعتماد مبدأ التجميد والرقابة في التعامل الأمريكي مع النووي الإيراني، بعد أن أقنعت إسرائيل الولايات المتحدة بقاعدة التفكيك الكامل وصفر تخصيب على الأراضي الإيرانية. وإسرائيل غير متفائلة بالنسبة لما سينص عليه الاتفاق النهائي بهذا الخصوص. ثالثاً، تجاهل المشروع الصاروخي الإيراني في المفاوضات، مما يعني أن إيران ستكون حرة في تطوير قدراتها الصاروخية، التي وصفها نتنياهو بأنها تهديد استراتيجي وجودي مثل السلاح النووي.

رابعاً، تجاهل مطلب إسرائيل بفك الارتباط بين إيران وحلفائها في المنطقة، مما يعني أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمهم ومساندتهم والتعاون معهم. خامساً، فرض قيود على إسرائيل في حربها على لبنان، حتى لا تؤثر سلباً على المفاوضات الجارية والمقبلة بين واشنطن وطهران. سادساً، ظهور تراجع كبير لدعم إسرائيل في الولايات المتحدة على صعيد الإدارة والكونغرس والرأي العام، مما شجّع ترامب على القبول باتفاق لا ترضى عنه إسرائيل، من دون أن يخشى ردّها.

سابعاً، دخول باكستان كلاعب له وزن في الشرق الأوسط، والخشية من تعاون استراتيجي إقليمي معاد لإسرائيل يشمل إيران وتركيا وباكستان ودول عربية. إسرائيل التي كانت تتحدث سابقاً عن تطبيع مع باكستان ليست راضية بالمرة عن دورها وعن مساحة الحركة التي منحتها إياها الولايات المتحدة. ثامناً، هزة كبيرة في مفهوم الأمن القومي تتمثل في تآكل الردع وتقييد المنع





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