حسام حسن يحسم الجدل حول قائمة المنتخب المصري لمونديال أمريكا الشمالية

في تصريحات حازمة، أكد حسام حسن أن اختياراته لقائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم استندت إلى رؤية فنية خالصة بعيدة عن المجاملات، مشددا على منح الفرص للمواهب الشابة.

أثار المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن ، حالة من الجدل الرياضي الواسع عقب إعلانه القائمة الأولية المختارة لتمثيل الفراعنة في نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستستضيفها أميركا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة والحدة، رد حسن على الانتقادات الموجهة إليه بشأن استبعاد بعض الأسماء البارزة وتواجد أخرى أقل خبرة، مؤكدا بشكل قاطع أنه لم يقم بمجاملة أي لاعب على حساب مصلحة المنتخب. وأوضح أن اختياره لقائمة مكونة من 27 لاعبا جاء بناء على رؤية فنية بحتة تهدف إلى تطوير الفكر التدريبي والاعتماد على عناصر تمتلك الجاهزية والالتزام، مشيرا إلى أن استبعاد المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، لم يكن قرارا عشوائيا بل جاء نتيجة تراجع أدواره الفنية منذ تولي حسن المسؤولية، في مقابل منح الفرصة لمواهب واعدة مثل أقطاي عبد الله مهاجم إنبي، والشاب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة للشباب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وشدد حسام حسن على أن لكل مدرب الحرية الكاملة في اختيار عناصره، مستشهدا بمدربين عالميين استبعدوا أفضل اللاعبين في العالم من تشكيلاتهم المونديالية، داعيا الإعلاميين إلى تبني ثقافة تدعم التطور الفني بدلا من مساءلة المدربين عن تفاصيل اختياراتهم التي تخضع لمعايير مهنية دقيقة. وعلى صعيد الاستعدادات الميدانية، حقق المنتخب المصري انتصارا معنويا هاماً بفوزه على نظيره الروسي بهدف نظيف في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وسجل هدف اللقاء اللاعب مصطفى عبد الرؤوف، المعروف باسم زيكو، في أول ظهور دولي له، وهو الأمر الذي استعرضه حسام حسن كدليل على نجاح استراتيجيته في منح الفرص للاعبين جدد لم تكن الأضواء مسلطة عليهم سابقا. وفي سياق متصل، دافع حسن عن استدعاء المدافع عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن ثقته في قدرات اللاعب وتأثيره الفني تتجاوز هذه العقبة الصحية.

وأضاف أن المعيار الأساسي للانضمام إلى القائمة هو الالتزام وحب الوطن والقدرة على العطاء الفني، مؤكدا أن اختياراته لا تقلل من قيمة أي لاعب مستبعد، بل تعكس حاجته للعناصر الأكثر ملاءمة للخطة التكتيكية التي ينوي تطبيقها في المونديال. وتترقب الجماهير المصرية انطلاقة مشوار المنتخب في المجموعة السابعة، حيث سيواجه الفراعنة منتخب بلجيكا في مباراة افتتاحية مصيرية يوم 15 يونيو حزيران، قبل أن يلتقي بمنتخبي نيوزيلندا وإيران في مواجهات حاسمة لتحديد مسار التأهل.

وفي سياق رياضي إقليمي موازٍ، شهدت القارة السمراء تألقا لافتا للمنتخب السنغالي للناشئين تحت 17 عاما، الذي نجح في حجز مقعده في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في المغرب. وجاء تأهل السنغال بعد مباراة دراماتيكية أمام المضيف المغربي، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في الوقت الأصلي، حيث سجل محمد فاجنر هدف التقدم للسنغال في الدقيقة 24، بينما سجل إسماعيل العود هدف التعادل للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وحسم السنغاليون المباراة لصالحهن عبر ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تصديات حارس المرمى أسان سار، ليضربوا موعدا في المباراة النهائية مع منتخب تنزانيا الذي حقق مفاجأة كبرى بتأهله للنهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح. ومن جهة أخرى، واصل المنتخب القطري تحضيراته المونديالية بمواجهة ودية أمام المنتخب الأيرلندي على الأراضي الأيرلندية، إلا أن المباراة انتهت بخسارة الأبيض بنتيجة 1-0، حيث سجل ناثان كولينز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وشهد اللقاء توترا كبيرا أدى إلى طرد لاعب أيرلندا جاك مويلان في نهاية الشوط الأول، مما منح قطر فرصة للعودة في النتيجة، لكن صلابة الدفاع الأيرلندي حالت دون ذلك، لتظل هذه المواجهات بمثابة اختبارات حقيقية للمنتخبات العربية والأفريقية قبل الدخول في غمار المنافسات العالمية الكبرى التي ستجمع نخبة فرق العالم في أميركا الشمالية





