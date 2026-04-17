حزب الله يدعو المدنيين للتريث إثر إعلان وقف إطلاق النار وسط تقارير عن انتهاكات إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني عن دعوة أهالي المقاومة إلى التريث وعدم التوجه للمناطق المستهدفة فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة انتظار توضيح الأوضاع، وذلك في ظل تقارير عن انتهاكات إسرائيلية للهدنة. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل.

أعلن حزب الله ال لبنان ي، مساء أمس الخميس، عن دعوة أهالي المقاومة إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك فور دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ. وشدد الحزب في بيانه على ضرورة انتظار توضيح مجريات الأمور بشكل كامل قبل اتخاذ أي خطوات.

جاءت هذه الدعوة في ظل تقدير حزب الله الكبير لصبر وثبات أهالي المقاومة وشوقهم للعودة إلى قراهم وبيوتهم، إلا أنه أكد على أن الحرص على سلامتهم وأرواحهم العزيزة يفرض عليهم الصبر والتحمل في هذه المرحلة الدقيقة. وأشار الحزب إلى أن عدوه، إسرائيل، غالبًا ما اعتاد على نقض المواثيق والاتفاقات، مما يستدعي الحذر واليقظة.

يأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث كتب عبر منصته 'تروث سوشيال' أنه أجرى محادثات ممتازة مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنهما اتفقا على البدء الرسمي لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بهدف تحقيق السلام بين البلدين.

ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل على دخول الهدنة حيز التنفيذ، حيث أفاد الجيش اللبناني في وقت لاحق، صباح الجمعة، برصده لانتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. واتهم الجيش اللبناني إسرائيل بتنفيذ 'عدد من الأعمال العدوانية'، موضحًا أن القصف المتقطع قد استهدف عدة قرى في جنوب لبنان.

هذا وتشير التقارير إلى أن هذه الانتهاكات قد تثير المزيد من التعقيدات والتحديات أمام جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتزيد من حالة القلق لدى المدنيين الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم.





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الله وقف إطلاق النار إسرائيل لبنان دونالد ترامب

United States Latest News, United States Headlines

