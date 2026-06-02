حزب الله يحصر عملياته بجنوب لبنان ويتمسك بوقف النار الشامل بينما تواصل إسرائيل تصعيدها

أكد حزب الله التزامه بوقف إطلاق نار شامل وحصر عملياته ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رفضاً لمعادلة الضاحية مقابل المستوطنات. في المقابل، واصلت إسرائيل غاراتها وتهديداتها بضرب الضاحية الجنوبية، وسط مفاوضات في واشنطن.

أعلن حزب الله اللبناني التزامه بوقف إطلاق نار حقيقي وشامل، محصوراً عملياته العسكرية في جنوب لبنان ضد القوات ال إسرائيل ية المتوغلة، بينما واصلت إسرائيل توسيع غاراتها الجوية والبرية في المنطقة.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاهم لوقف متبادل للهجمات، إلا أن الواقع الميداني أظهر استمرار التصعيد الإسرائيلي. وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، رفض الحزب لأي معادلة تربط الضاحية الجنوبية لبيروت بمستوطنات شمال إسرائيل، مشدداً على أن الرد على استهداف الضاحية سيكون أبعد من تلك المستوطنات.

في المقابل، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشن هجمات على الضاحية إذا استمرت الهجمات من لبنان، مؤكداً أن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستستمر بغض النظر عن أي تهدئة. ميدانياً، وسع الجيش الإسرائيلي دائرة إنذاراته للسكان في جنوب لبنان، مطالباً بإخلاء مدينة النبطية ومناطق أخرى، وتزامن ذلك مع غارات واسعة طالت النبطية وكفرتبنيت والدوير وشحور وتول وجبشيت والحنية والغندورية وعبا وكفرصير والجرمق والمحمودية وكفررمان ودبعال ومحيط تبنين، إضافة إلى صريفا وبرج قلاويه وأنصار وزبدين.

كما استهدفت مسيرات إسرائيلية سيارات ودراجات نارية في حاروف وتول وصريفا وأنصار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم قتلى في أنصار وتول وحاروف، فيما قُتل عاملان سوريان في غارة على مشتل في جبشيت. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكريين بجروح متوسطة جراء استهدافهما بمسيرة إسرائيلية على طريق حبوش - دير الزهراني. في صيدا، أعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة المروانية ليل الاثنين، بينهم طفلان وسيدة.

وفي صور، أسفرت غارات على مباني قرب مستشفى جبل عامل عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين، إضافة إلى أضرار واسعة في المستشفى. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة، مستهدفاً دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وتفجير عبوتين ناسفتين بقوة إسرائيلية مدرعة كانت تحاول التقدم نحو بلدة حداثا للمرة الثامنة خلال أسبوعين، واستهداف دبابات ميركافا في منطقة البالوع.

وبينما التزم الحزب بحصر عملياته داخل الأراضي اللبنانية دون الإعلان عن أي هجمات تجاه الداخل الإسرائيلي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التمسك بخيار التفاوض بوصفه المسار الأقل كلفة. كما أثار التهديد الإسرائيلي لضاحية بيروت حالة من الذعر، حيث أخلت المدارس وغادر الأهالي منازلهم على عجل. وبرزت محاولات إيرانية لتكريس رواية مفادها أن طهران كان لها دور في التهدئة، وسط استمرار جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن





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