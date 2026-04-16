حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية قبل سريان وقف إطلاق النار، وترامب يعلن هدنة عشرية تمهد لمحادثات سلام

في تطورات متزامنة، شن حزب الله اللبناني سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومنصات للجيش الإسرائيلي قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. بالتوازي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، تمهد لمفاوضات تهدف إلى تحقيق سلام دائم، مع دعوة قادة البلدين إلى واشنطن.

في خطوة سبقت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلن حزب الله ال لبنان ي مساء الخميس عن استهداف مباشر لمنصات ومواقع عسكرية تابعة للجيش ال إسرائيل ي. وجاءت هذه العمليات، وفقًا لبيانات أصدرتها المقاومة الإسلامية، كرد فعل على ما وصفه الحزب بـ خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى ومدن الجنوب ال لبنان ي. وأوضح الحزب أن مجاهديه استهدفوا مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية، وذلك بعد التزام المقاومة ب وقف إطلاق النار وعدم التزام إسرائيل به.

ولم تقتصر العمليات على ذلك، فقد أعلن حزب الله عن قصف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمعات لآليات وجنود في محيط مدرسة الإشراق ومجمع موسى عباس ومثلث التحرير بمدينة بنت جبيل. كما نفذت المقاومة هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، بالإضافة إلى تدمير دبابة ميركافا في محيط سوق مدينة بنت جبيل بصاروخ موجه، مؤكدًا تحقيق إصابة مؤكدة. وفي جانب آخر، أعلن حزب الله عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع هرمز 450 زي ك مقابل بلدة عدلون جنوب لبنان، وذلك بواسطة صاروخ أرض جو، مشيرًا إلى أن الطائرة شوهدت وهي تسقط في البحر. وقبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بدقائق، أطلق الحزب صلية صاروخية، مما أدى إلى دوي صافرات الإنذار في كريات شمونه ومحيطها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءًا من الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (منتصف الليل بالتوقيت المحلي). وأشار ترامب إلى اتفاق القائدين على الهدنة، موجهًا نائبه ووزير خارجيته ورئيس هيئة الأركان للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم. كما أعلن ترامب عن دعوة رئيس وزراء إسرائيل ورئيس لبنان جوزيف عون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات جوهرية، مؤكدًا أنها أول محادثات منذ عام 1983. وتأتي هذه التطورات في أعقاب مفاوضات مباشرة جرت على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، حيث دعا لبنان إلى وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لاتفاق نوفمبر 2024، فيما تم الاتفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة لاحقًا. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ومعظم المناطق اللبنانية إطلاق نار كثيف احتفالاً بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث جابت السيارات العاصمة وتوجه المواطنون إلى بلداتهم. وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش أنه أغار على أكثر من 380 بنية تحتية لحزب الله في اليوم الأخير قبل وقف إطلاق النار، لدعم القوات البرية في جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخرى، انقطعت الكهرباء عن غرب كرميئيل جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. هاجم الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق القذائف التي أطلق منها حزب الله، ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى قرى الجنوب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار لمواصلة نقاش السلام ونزع سلاح حزب الله، معتبرًا أن موازين القوى تغيرت. وقد نسب ترامب لنفسه الفضل في حل هذا الصراع. انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلي ورؤساء مجالس المستوطنات قرار وقف إطلاق النار، واعتبره رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، نتيجة لـ عجز حكومة نتنياهو. من جانبه، أعلن النائب البارز في حزب الله، حسن فضل الله، أنهم أُطلعوا على وقف إطلاق النار قصير الأجل. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه جنوب لبنان بعد بدء وقف إطلاق النار. بالتزامن، شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار. وصفت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية وقف إطلاق النار بأنه مؤشر على خضوع مزدوج من ترامب لإيران. وأجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مؤكداً استمرار مساعي واشنطن لوقف إطلاق النار





