حزب الله يؤكد جاهزيته للرد على الخروقات الإسرائيلية ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار من الطرفين

الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يؤكد أن المقاومة مستعدة للرد على أي خروقات إسرائيلية، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبادلاً، مشيراً إلى أن الميدان هو صاحب الكلمة الفصل في إجبار إسرائيل على الإذعان. جاء ذلك في ظل استمرار التوترات على الحدود وإعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة آخرين رغم سريان الهدنة.

أكد الأمين العام ل حزب الله ال لبنان ي، نعيم قاسم، أن "يدنا على الزناد وسنرد على الخروقات"، مشدداً على أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحصل لولا تضحيات المقاومين على الثغور. وأضاف في بيان له: "أثبت الميدان أنه صاحب الكلمة الفصل، والسياسة الناجحة هي التي تستفيد من نتائج الميدان كمصدر قوة لترغم ال إسرائيل ي على الإذعان لتحصيل حقوق لبنان ". واعتبر قاسم أن "بيان الخارجية الأمريكية بشأن المفاوضات ال لبنان ية ال إسرائيل ية لا معنى له بل هو إهانة ل لبنان ".

وأوضح أن "إيران أغلقت مضيق هرمز مقابل الإخلال الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، ثم كان الإذعان الأمريكي وإرغام الإسرائيلي على وقفه". وشدد الأمين العام على أنه "لن نقبل بمسار الخمسة عشر شهراً من الصبر على القصف الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئاً". وأضاف: "نحن لا نخشى الحرب، ونحن لا نخشى الضغوط، ونحن لا نخشى العدو، لكننا نريد السلام، ونريد الحق". وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون من الطرفين، وليس من طرف واحد". وتحدث عن أهمية عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود. وشدد الأمين العام على أن "وقف إطلاق النار ليس من قبل المقاومة فقط بل يجب أن يكون من الطرفين". كما أعرب عن انفتاح الحزب للتعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا ومنع الفتنة، مشدداً على أن "لبنان سيبقى عزيزاً بالتكافل والتضامن مع الجيش والشعب والمقاومة والسلطة السياسية التي تريد استقلاله وتحريره". في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل أحد ضباطه برتبة رائد احتياط وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة خلال معركة في جنوب لبنان، رغم سريان الهدنة. وجاء هذا الإعلان ليكشف عن استمرار التوترات على الحدود، مما يؤكد على هشاشة أي اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم جدواه دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ويؤكد حزب الله بذلك على موقفه الحازم في الدفاع عن لبنان، وعلى أن أي اعتداء أو خرق للهدنة سيقابل برد حازم وفعال. كما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المقاومة في إجبار الطرف الآخر على احترام السيادة اللبنانية وتحصيل الحقوق المشروعة للشعب اللبناني، وأن الحلول السياسية دون قوة ميدانية فعالة لن تكون ذات جدوى. إن استمرار الخروقات الإسرائيلية، حتى في ظل الهدنة، يبرهن على أن التهدئة ليست كافية، وأن الحل الحقيقي يكمن في إيقاف العدوان بشكل كامل وضمان عدم تكراره، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً ودعماً لحقوق لبنان. إن تصريحات الأمين العام لحزب الله تعكس قراءة دقيقة للواقع الميداني والسياسي، وتؤكد على جاهزية المقاومة للدفاع عن الوطن، وفي الوقت ذاته، على استعدادها لبناء علاقات تعاون مع السلطة اللبنانية بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق الاستقرار والسيادة. إن الربط بين الإنجازات الميدانية والسياسة، وبين الدور الإيراني في المنطقة، يعطي بعداً استراتيجياً للموقف، ويشير إلى أن الصراع متشعب الأبعاد وأن أي حلول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التعقيدات





