حزب الله يرفض نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة، فيما أعلن حزب الله رفض نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

قال الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل ، وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة، فيما أعلن حزب الله رفض نتائج ال مفاوضات المباشرة بين لبنان و إسرائيل .

والمفاوضات عرفت حضور مسؤولين أمريكيين بجانب سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة بواشنطن، 2 يونيو/حزيران 2026. / AP حديث عون جاء في بيان للرئاسة عقب الإعلان اليوم الخميس عن اتفاق بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار، خلال جولة رابعة من مفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية.

وحسب بيان لبناني أمريكي إسرائيلي، اتفقت بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله"، وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان. وقال عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها، تضمنت "نقاطاً مهمة جداً لصالح لبنان"، واعتبر أنها "تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".

وأضاف أنه "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، دون توضيح. من جانبه، هاجم الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلاً من شرائح واسعة من الشعب اللبناني". جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة ذكرى رحيل الخميني، تناول فيه الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

وقال قاسم إن نتيجة المفاوضات المباشرة "العبثية والمذلة والمخزية" للبنان، "مرفوضة جملة وتفصيلاً من شرائح واسعة من الشعب اللبناني"، واعتبر أن إعلان واشنطن يعكس الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لمستقبل لبنان ويهدف، وفق تعبيره، إلى إخضاعه لما سماه "مشروع إسرائيل الكبرى". وأكد أن جعل نزع سلاح المقاومة منطلقا لأي اتفاق يعني "إعدام قوة لبنان وتهديداً وجودياً بإبادة شعبه المقاوم"، وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى "تخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة بين اللبنانيين لمصلحة إسرائيل"، معتبراً أن تل أبيب تسعى لتحقيق عبر السياسة ما لم تتمكن من تحقيقه بالحرب.

من جانب آخر، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل "مرفوضة جملة وتفصيلاً" من قبل العديد من الشرائح الشعبية اللبنانية. ووصف قاسم نتائج المفاوضات بأنها "عبثية ومذلة ومخزية" للبنان، واعترف بأن إعلان واشنطن يعكس الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لمستقبل لبنان.

وذكر قاسم أن حزب الله لن يرغب في أي اتفاق يهدف إلى إخضاع لبنان ل"مشروع إسرائيل الكبرى"، واعترف بأن جعل نزع سلاح المقاومة منطلقا لأي اتفاق يعني "إعدام قوة لبنان وتهديداً وجودياً بإبادة شعبه المقاوم". وفيما يلي تفاصيل حول المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي عقدت في واشنطن بوساطة أمريكية. وتم الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران "حزب الله"، وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها، تضمنت "نقاطاً مهمة جداً لصالح لبنان"، واعتبر أنها "تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب". وأضاف أنه "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، دون توضيح





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حزب الله لبنان إسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار

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