حزب الله ينفي تورطه في مخطط اغتيال بسوريا.. ويدعو إلى التحقق

نفي حزب الله اللبناني الاتهامات السورية بتورطه في خلية تخطط لاغتيال شخصية دينية. الحزب يشدد على حرصه على أمن سوريا، ويدعو إلى تحقيق دقيق. يأتي ذلك في ظل توترات إقليمية وجهود سورية لتحقيق الاستقرار.

أصدر حزب الله ال لبنان ي بيانًا يوم السبت نفى فيه بشدة ما وصفه بـ الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية بشأن تورطه في خلية كانت تخطط لتنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية في دمشق . وأكد الحزب في بيانه على حرصه الشديد على أمن سوريا و استقرار ها وسلامة شعبها بجميع مكوناته، داعيًا السلطات السورية إلى التحقق الدقيق قبل توجيه الاتهامات، محذرًا من محاولات جهات استخباراتية لإشعال ال توتر بين لبنان و سوريا .

يأتي هذا البيان في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عن تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف شخصية دينية، واعتقال خلية مكونة من خمسة أشخاص متهمين بالتخطيط للعملية. وادعت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباط الخلية بحزب الله اللبناني، وأن أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية متخصصة خارج البلاد، بما في ذلك مهارات زرع العبوات الناسفة. هذه المزاعم أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض جزءًا من حملة مستمرة لتشويه صورة الحزب، بينما رأى آخرون فيها دليلًا على تورط الحزب في أنشطة غير مشروعة. هذا التطور يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، حيث تتداخل الصراعات الإقليمية مع القضايا الداخلية، مما يجعل من الصعب تحديد الحقائق والمسؤوليات.\منذ بداية الأزمة السورية، شهدت العلاقات بين سوريا ولبنان توترات متزايدة، حيث اتهمت كل من الدولتين بعضهما البعض بدعم الجماعات المتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية. هذه الاتهامات تفاقمت مع مرور الوقت، خاصة بعد دخول حزب الله اللبناني في الصراع السوري إلى جانب نظام الأسد. وقد أدى هذا التدخل إلى تعزيز الوجود العسكري للحزب في سوريا، وزيادة نفوذه السياسي. في المقابل، اتهمت بعض الأطراف اللبنانية النظام السوري بدعم الجماعات المتطرفة داخل لبنان، وبتنفيذ عمليات أمنية لزعزعة الاستقرار. هذه الاتهامات ساهمت في تعقيد العلاقات الثنائية، وجعلت من الصعب التوصل إلى حلول سياسية للأزمات المشتركة. ومع استمرار الصراع في سوريا، يزداد خطر انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سلمية.\من جهة أخرى، تشهد سوريا جهودًا مكثفة من قبل الإدارة السورية الجديدة لضبط الأمن وبسط السيطرة على البلاد، في إطار خططها للتعافي من تداعيات الحرب وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد. وتأتي هذه الجهود في ظل ظروف صعبة، حيث تواجه سوريا تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المستمرة. أعلنت وزارة الداخلية السورية بشكل متكرر عن إلقاء القبض على أشخاص في محافظات متعددة بشبهة العمل المسلح وممارسة التحريض والانتماء للنظام السابق. هذه الإجراءات تهدف إلى تطهير البلاد من العناصر التي تهدد الأمن والاستقرار، وتساهم في تمهيد الطريق لعملية إعادة الإعمار والتنمية. في سياق متصل، شهدت البلاد تحولات سياسية كبيرة، حيث دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد. هذا التحول التاريخي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التغيير، ويتطلب من جميع الأطراف العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا





