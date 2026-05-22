حزب الله يعلن استهدافه لمسيرة مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان

حزب الله، أحد فصائل المقاومة اللبنانية، أعلن استهدافه لمسيرة مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان، ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية. كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لمسيرات حزب الله، التي يعتمد عليها وتستخدم تقنية الألياف الضوئية لنقل الأوامر والصور، بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها.

أعلن حزب الله ، الجمعة، استهدافه ل مسيرة مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان. وقال في بيان إن الهجوم جاء ردا على خروقات العدو الإسرائيلي ل وقف إطلاق النار و اعتداءاته على القرى الجنوبية .

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا مربض المدفعية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بمسيرة انقضاضية. وأثار ذلك قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تهديد رئيسي، لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها. وتعتمد هذه المسيرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي أو إشارات لاسلكية، ما يجعل بصمتها الإلكترونية منخفضة ويصعب رصدها. ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حجم الخسائر، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج الهجمات التي ينفذها حزب الله. يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية





