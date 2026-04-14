حزب الله يشن هجومًا بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل.. وأسلحة متطورة جديدة

أطلق حزب الله عشرات الطائرات المسيرة على شمال إسرائيل، بما في ذلك طائرة متطورة ذات نظام بصري يصعب رصده، مما أدى إلى أضرار كبيرة. وتزامن ذلك مع تطورات في استخدام الطائرات المسيرة الهجومية وتصاعد التوتر في المنطقة.

أعلنت هيئة البث العبرية عن قيام حزب الله بإطلاق ما لا يقل عن 40 طائرة مسيرة باتجاه شمال إسرائيل يوم الاثنين، مما أحدث أضرارًا كبيرة، بما في ذلك طائرة مسيرة جديدة مزودة بنظام بصري متطور يصعب رصده، وقد سقطت هذه الطائرة في مستوطنة كريات شمونة. أشارت الهيئة إلى أن هذه المسيرة الجديدة تُعتبر من الوسائل الجوية المتقدمة، فهي مصممة لمقاومة الحرب الإلكترونية ويصعب تعقبها أو اعتراضها. وهي قادرة على المناورة داخل المباني وحمل ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مع القدرة على الوصول إلى نطاق يمتد لعشرات الكيلومترات.

في سياق متصل، ذكر موقع جلوبس الإسرائيلي أن حزب الله بدأ مؤخرًا في استخدام طائرات مسيرة من طراز FPV لاستهداف الدبابات وناقلات الجند المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وصف الموقع هذه الطائرات بأنها طائرات انتحارية ذات قدرة عالية على المناورة في الجو بسرعة فائقة، تصطدم بمركبات مدرعة أو حتى بالجنود، على عكس طائرات المراقبة والاستطلاع التقليدية. يتطلب تشغيل هذه الطائرات الهجومية مهارة عالية، حيث يجب على المشغل ارتداء خوذة أو نظارات خاصة لعرض ما تلتقطه كاميرا الطائرة المسيّرة. يتم التحكم في هذه الطائرات من قبل المشغلين من مواقع آمنة وبعيدة عن خطوط الاشتباك، باستخدام أدوات تحكم شبيهة بعصا الألعاب الإلكترونية. يُعرف هذا النوع من التشغيل بطائرات FPV، أي الطائرات التي يتم التحكم بها عن طريق الرؤية المباشرة، باستخدام أدوات تحكم مماثلة لتلك المستخدمة في ألعاب الفيديو.

أضاف الموقع الإسرائيلي أن هذا السلاح شهد تطورات جديدة مستوحاة من ساحات القتال في أوكرانيا، حيث يتم ربط الطائرة المسيّرة الانتحارية بكابل ألياف بصرية مباشرة مع نقطة التشغيل، مما يوفر حماية كاملة من محاولات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الراديو.

منذ ذلك الحين، أعلنت إسرائيل عن مقتل 12 عسكريًا وإصابة العشرات في جنوب لبنان نتيجة هذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، خلفت الحرب في لبنان آلاف الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 2055 شخصًا، والجرحى 6588، بينما نزح أكثر من مليون شخص، وفقًا للسلطات اللبنانية. تحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان منذ فترات زمنية مختلفة، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة التي اندلعت بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل احتلالها لفلسطين وأراضٍ في سوريا، وترفض الانسحاب من هذه المناطق أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة، على الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تنص على ذلك.

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. يُظهر استخدام حزب الله للطائرات المسيرة المتطورة قدراته المتزايدة في مجال الطيران، وقدرته على استهداف أهداف حساسة داخل إسرائيل. في الوقت نفسه، يعكس التطور في تقنيات التشويش وإجراءات الحماية رد فعل الطرفين على بعضهما البعض، مما يعزز من تعقيد الصراع ويصعب من إيجاد حلول سلمية. وتبرز الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع الحاجة الملحة لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن السلام والاستقرار في المنطقة





