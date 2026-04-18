حزب الله: لن نلتزم بمخرجات مفاوضات بيروت وسنواصل المقاومة

نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله، محمود قماطي، يؤكد أن الحزب لن يلتزم بنتائج المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية، ويدعو النازحين إلى عدم العودة لمناطقهم في جنوب لبنان، مشيراً إلى نفاد الصبر الاستراتيجي وضرورة استمرار المقاومة. وتأتي تصريحاته في ظل خروقات إسرائيلية متزايدة وتوترات أمنية جنوبية.

دعا نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله ، محمود قماطي ، سكان جنوب لبنان إلى الثبات في أماكن نزوحهم وعدم العودة إلى قراهم أو الضاحية الجنوبية في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الحزب لن يلتزم بأي نتائج قد تترتب على ال مفاوضات المباشرة التي تقودها السلطات اللبنانية. وشدد قماطي على أن الوضع الحالي لا يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها قبل التصعيد الأخير، وأن على النازحين الاطمئنان على ممتلكاتهم دون الاستقرار في مناطقهم.

في سياق متصل، شن قماطي هجوماً لاذعاً على الأداء الرسمي اللبناني، واصفاً إياه بـ الجحود الرسمي الفاقع الخارج عن قواعد الدبلوماسية، متهماً الدولة بالركض نحو الذل والتفريط بالسيادة. وأكد أن حزب الله لن يعود إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي، وأن أصبع المقاومة سيبقى على الزناد، مشيراً إلى نفاد الصبر الاستراتيجي وعدم الاكتفاء بوقف إطلاق النار مهما كان الثمن.

من جانب آخر، أشار قماطي إلى أن الأمين العام لحزب الله سيكشف لاحقاً عن خريطة مفصلة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الصفة الرسمية للمفاوضات لا تلغي موقف الشعب والمقاومة في رسم المصير. وانتقد بشدة المسار التفاوضي المباشر للسلطات اللبنانية، معلناً بوضوح أن حزب الله لن يلتزم بأي شيء ينتج عن هذه المفاوضات إذا أصر الرئيسان على هذا الطريق، بينما يسلك الحزب طريقه الخاص.

يأتي هذا في ظل توترات متصاعدة في جنوب لبنان، حيث نفى حزب الله في بيان له يوم السبت علاقته بالحادث الذي وقع مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في قرية الغندورية، وذلك بعد اتهامات فرنسية لحزب الله بالضلوع في مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل في اشتباك بالمنطقة.

من جهة أخرى، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.

في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوجود تعليمات لوقف إطلاق النار مع لبنان تحظر تنفيذ هجمات خارج ما يسمى بالخط الأصفر، مع السماح بالاستمرار داخل هذه المنطقة جنوب البلاد. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه مسلحين جنوب الخط الأصفر لخرقهم وقف إطلاق النار واقترابهم من قواته، ونفذ غارات جوية وقصفاً مدفعياً.

ودخلت الهدنة الهشة في لبنان يومها الثاني على وقع خروقات إسرائيلية، مع تداول أنباء عن استحداث خط أصفر لمنع عودة الجنوبيين إلى قراهم، في وضع يعكس تعقيد المشهد الأمني والسياسي في المنطقة





