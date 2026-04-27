حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية رداً على خروقات الهدنة في جنوب لبنان

أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات قصف دقيقة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مؤكدة. يأتي هذا الرد في سياق الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية.

أعلن حزب الله ، في بيانين منفصلين، عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوات ال إسرائيل ية، وذلك بعد عمليات قصف دقيقة نفذها باستخدام طائرات مسيرة في جنوب لبنان .

وأفاد الحزب بأنه استهدف دبابة إسرائيلية في بلدة القنطرة، مما أسفر عن إصابة مباشرة ومؤكدة. وفي عملية أخرى، تم استهداف جرافة إسرائيلية أثناء قيامها بهدم منزل يعود لمواطنين مدنيين في مدينة بنت جبيل، وأكد الحزب أيضاً تحقيق إصابة مؤكدة في هذه العملية. وأشار حزب الله إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق الرد المباشر على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار، والاعتداءات المستمرة التي تستهدف القرى الجنوبية وتتسبب في هدم المنازل وتشريد السكان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالقرب من قواته المتمركزة في جنوب لبنان، مدعياً في الوقت ذاته أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أخرى. وزعم الجيش الإسرائيلي عدم وقوع أي إصابات نتيجة هذه الأحداث. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الطائرات المسيرة التي يمتلكها حزب الله أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد للجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية تواجه تحدياً تكتيكياً جديداً يتمثل في خطر الطائرات المسيرة المفخخة، وهو تحدٍ لم يتمكن الجيش حتى الآن من إيجاد حل فعال له. هذا التحدي يضاف إلى صعوبة القتال البري الدائر في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث قرر رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية تعليق الدراسة وتعطيل حركة الحافلات بدءاً من يوم الثلاثاء.

ويعزى هذا القرار إلى استمرار ردود حزب الله الصاروخية والمسيرية على الخروقات الإسرائيلية للهدنة. ووفقاً لهيئة البث العبرية الرسمية، لم يتم تحديد موعد محدد لاستئناف الدراسة في هذه المستوطنات. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس/آذار الماضي، فقد أكثر من 2509 شخص حياتهم، وأصيب أكثر من 7755 آخرين، فيما اضطر أكثر من 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل خُمس السكان اللبنانيين، إلى النزوح من ديارهم.

وعلى الرغم من بدء هدنة لمدة عشرة أيام في السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري، ثم تمديدها حتى السابع عشر من مايو/أيار المقبل، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي، من خلال قصف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، مما يتسبب في وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنية التحتية. هذا الوضع يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة ويزيد من الضغوط على المدنيين اللبنانيين





