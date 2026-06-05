حزب الله يرفض اتفاق وقف النار وقاآني يبشر باقتراب جني ثمار المقاومة

رفض حزب الله اتفاق وقف النار المعلن من واشنطن، وطالب بوقف شامل وانسحاب إسرائيلي، بينما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق فرصة أخيرة. من جهته، إسماعيل قاآني يبشر المقاومين اللبنانيين باقتراب جني الثمار.

رفض حزب الله الاتفاق الذي أعلنته واشنطن ل وقف إطلاق النار في لبنان ، وطالب أمينه العام نعيم قاسم بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي ال لبنان ية، معتبراً المفاوضات المباشرة بين لبنان و إسرائيل بمثابة مهزلة.

وجاء هذا الموقف خلال خطاب متلفز بثته قناة المنار، حيث شدد قاسم على أن المقاومة لن تقبل بأي حل لا يضمن السيادة الكاملة للبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية دون شروط. وأضاف أن أي اتفاق لا يتضمن وقفاً شاملاً وفورياً للعدوان هو بمثابة استمرار للحرب بوسائل أخرى، داعياً اللبنانيين إلى التكاتف خلف المقاومة في مواجهة ما وصفه بالمخططات الأميركية الإسرائيلية.

في المقابل، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق المطروح يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، محذراً من أن تعقيد المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد خطير. وأكد عون في تصريح له من قصر بعبدا أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية تحفظ حقوق لبنان وتضمن استقراره. وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، تمهيداً لتولي مهام حفظ الأمن بعد أي اتفاق.

وأشار سلام إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الدبلوماسية، وتعمل مع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ القرارات الأممية. وشهدت الجهود الدبلوماسية تعقيدات متسارعة، إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قوله إن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف قاآني أن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريباً ثمار المقاومة، في إشارة إلى أن طهران تدعم حزب الله في موقفه الرافض للاتفاق. وتزامن ذلك مع تحذير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة المرشد المؤسس الخميني من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لزرع الشك واليأس والخوف والانقسام عبر حرب مركبة تستهدف صمود الشعب، معتبراً أي خطوة تثير الإحباط بمثابة مساعدة للعدو.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة، وسط انقسام لبناني حول أفضل السبل لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات وأدى إلى نزوح الآلاف. من جهة أخرى، أكدت مصادر دبلوماسية أن المجتمع الدولي يضغط على جميع الأطراف للقبول بهدنة فورية، في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات بين بيروت وواشنطن وباريس. وأبدت عدة دول أوروبية استعدادها للمساهمة في قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، لكن حزب الله يعتبر ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن لبنان قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع، إما نحو اتفاق ينهي الحرب أو نحو تصعيد يزيد من معاناة الشعب اللبناني الذي يئن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية





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