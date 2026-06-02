حزب الله يرفض وقف النار الجزئي وترمب يتدخل لتهدئة الأوضاع في بيروت

أعلن حزب الله رفضه لأي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع هجوم إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التمسك بخيار التفاوض.

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله ، محمود قماطي، اليوم الثلاثاء، أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي ل وقف إطلاق النار مع إسرائيل ، ولا سيما ما وصفه بمعادلة امتناع إسرائيل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل امتناع الحزب عن استهداف شمال إسرائيل .

وجاء هذا الموقف في تصريح مكتوب لوكالة الصحافة الفرنسية، حيث أكد قماطي أن المقاومة والثنائي الوطني، أي حزب الله وحركة أمل، لم ولن يوافقوا على هذه المعادلة. وأضاف أن جوابهم كان واضحاً للمعنيين وبالاتفاق مع الرئيس نبيه بري أنهم يلتزمون بوقف شامل وكامل وجدي لإطلاق النار دون العودة إلى ما قبل 2 مارس، ولن يوافقوا على أي اتفاق جزئي.

في الوقت نفسه، برز تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم على حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو الأمر الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قد أقراه. وجاءت هذه التهدئة بعد اتصال بين ترمب ونتنياهو، وأعلن ترمب في منشور على حسابه في تروث سوشيال أن محادثاته مع نتنياهو كانت مثمرة للغاية، وأكد أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت.

كما أشار إلى أنه أجرى اتصالاً مثمراً مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل. وأضاف ترمب أن المحادثات مستمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبدورها، أكدت الحكومة اللبنانية رسمياً أن حزب الله وافق على المقترح الأميركي بشأن وقف متبادل للهجمات يشمل جميع الأراضي اللبنانية. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد دعا سكان ضاحية بيروت إلى إخلائها، مما تسبب في موجة نزوح كبيرة.

هذا التطور يأتي في وقت يسعى فيه حزب الله إلى تكريس رواية مفادها أن لإيران دوراً في الوصول إلى التهدئة، في محاولة للتأكيد على استمرار الدعم الإيراني للحزب. من جهة أخرى، أكد كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التمسك بخيار التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. وفي اجتماعاتهما مع وفود سياسية ودينية، شدد عون على أولوية الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتنة، معتبراً أن وحدة اللبنانيين تبقى عنصر القوة الأساسي في مواجهة التحديات.

وأكد الرئيس عون أن قوتنا في وحدتنا، وأن السلم الأهلي لا يمكن المساس به لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأنه لا عودة إلى الوراء. وشدد على أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع الفتنة يشكلان أولوية وطنية مطلقة، مجدداً حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان. وعَدَّ أن كل من يغذي الفتنة يقدم خدمة لإسرائيل. وأكد عون أنه يتحمل مسؤولية الخيارات التي اتخذها والانتقادات التي تطوله بسبب اعتماده مسار التفاوض، معتبراً أنه الخيار الأقل كلفة على البلد.

وأشار إلى أن الحروب على مر التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم، أو بالتفاوض لحل النزاع، وهو ما اعتمدته دول عدة، كما هي حال النزاعات والحروب الجارية في العالم. وجاءت هذه التصريحات في إطار القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي انعقدت في بيروت بمشاركة رؤساء الطوائف، والتي خلصت إلى تأييد الدولة اللبنانية في سعيها الحثيث لتحقيق وقف إطلاق النار.

على صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن واشنطن وافقت على أن تقوم الدولة العبرية بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا التصريح يعكس استمرار حالة التوتر والترقب على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، على الرغم من التهدئة المؤقتة التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية. ويبدو أن الاتفاق المبدئي على وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، وسط تباين المواقف بين الأطراف المعنية.

فبينما يصر حزب الله على وقف شامل وكامل، تبقى إسرائيل متمسكة بحقها في الرد على أي هجوم من الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، يبرز دور الولايات المتحدة كوسيط رئيسي، حيث يسعى ترمب إلى تحقيق انجازات في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أن الموقف الإيراني يلعب دوراً محورياً في دعم حزب الله وتوجيه سياساته، مما يزيد من تعقيد المشهد.

وفي لبنان، تظل الأولوية للحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق البلاد إلى حرب جديدة، وهو ما يعمل عليه الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام من خلال التفاوض والحوار. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان، والتي تجعل أي تصعيد عسكري كارثة إنسانية جديدة. لذا، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان تطورات الساعات القادمة، آملة في أن تنجح الجهود الدبلوماسية في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والفوضى





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