حزب الله يعلن تفاصيل 32 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم تفاصيل 32 عملية عسكرية نفذها يوم الثلاثاء ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ، مستخدماً أسلحة متنوعة أبرزها المسيّرات المفخخة من نوع أبابيل الانقضاضية.

جاءت هذه العمليات رداً على خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير المنازل في القرى الجنوبية. وأكد الحزب في بيان أن هذه الهجمات تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه واستناداً إلى الحق في مقاومة الاحتلال. بدأت العمليات عند الفجر حيث تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة إسرائيلية مركبة تقدمت باتجاه زوطر الشرقية بعد غارات جوية وقصف مدفعي عنيف. استخدم الحزب الأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية والمحلّقات الانقضاضية إضافة إلى الاشتباك المباشر.

وتم تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية عند الساعة 08:45 بواسطة محلّقة أبابيل. كما استهدفت العمليات آليات عسكرية مثل هامر ونميرا وجرافة D9، وتجمعات للجنود قرب مجرى النهر في زوطر الشرقية، إضافة إلى مواقع حساسة مثل مولد الطاقة في ثكنة برانيت ومربض مدفعية في العديسة. وتواصلت الهجمات طوال اليوم بواقع 32 عملية تضمنت إسقاط محلّقتين معاديتين في أجواء بلدتي صريفا ودير كيفا، واستهداف دبابات ميركافا في زوطر الشرقية.

وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي في إطار التصدي للتوغل الإسرائيلي ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان. وأظهرت مشاهد من كاميرات مراقبة في مستوطنة شوميرا الشمالية حجم الفوضى التي تسببها مسيّرات الحزب، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن توسيع العملية العسكرية خارج الشريط الأمني لن يوقف تهديد المسيّرات الانتحارية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، حيث أكد حزب الله التزامه بالدفاع عن الأرض والشعب، معتبراً أن هذه العمليات أقل الواجب لردع العدو. وقد أثار استخدام المسيّرات المفخخة قلقاً في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، حيث عرض الحزب مشاهد من عمليات استهداف الجنود باستخدام تقنية الرصد الحراري. وتزامنت هذه الهجمات مع تصريحات سعودية رفضت التطبيع مع إسرائيل دون مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية





