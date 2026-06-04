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حزب الله يشن هجومًا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

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حزب الله يشن هجومًا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان
حزب اللهإسرائيللبنان
📆6/4/2026 8:51 PM
📰cnnarabic
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع هجمات جوية مشبوهة بالقرب من قواته في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن وقوع هجمات جوية مشبوهة بالقرب من قواته في جنوب لبنان ، دون وقوع إصابات، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وبعد ساعات قليلة، أعلن الجيش أن حزب الله أطلق صواريخ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما دعت صفارات الإنذار عدة مرات في شمال إسرائيل، محذرةً من نيران قادمة. وقد دعت هذه الأحداث إلى مزيد من التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التزامه بأمن المجتمعات الواقعة على طول الحدود مع لبنان.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتطرق نتنياهو إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صريح، لكنه أكد على أهمية التفاوض بحكمة والصرامة في نهاية المطاف على قضاياه، مع تحلي المرونة حيثما أمكن، والتحكم الشديد عند الضرورة

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حزب الله إسرائيل لبنان وقف إطلاق النار هجمات جوية

 

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