حزب النور يطلب إحاطة لمجلس النواب لإيقاف عرض فيلم برشامة

حزب النور السلفي يطلب إحاطة لمجلس النواب لإيقاف عرض فيلم برشامة، بعد تداول عدد كبير من المقاطع التي تظهر إساءة لرموز دينية ورموز فقهية.

في إطار الجدل الذي حاولت فيه بعض الفنانيين التخلص من إساءة لرموز دينية و رموز فقهية ، عبر عرض فيلم جديد، يضم نخبة من الفنانين المصريين، حاولوا التخلص من الجدل الذي حاولوا إثارة بعضهم، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية، وبعض الجمل والافيهات التي قرأها بعض المشاهدين في سياقها، كان لها دور في إثارة الجدل، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية، وبعض الجمل والافيهات التي قرأها بعض المشاهدين في سياقها، كان لها دور في إثارة الجدل، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية.

في إطار الجدل الذي حاولت فيه بعض الفنانيين التخلص من إساءة لرموز دينية ورموز فقهية، عبر عرض فيلم جديد، يضم نخبة من الفنانين المصريين، حاولوا التخلص من الجدل الذي حاولوا إثارة بعضهم، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية، وبعض الجمل والافيهات التي قرأها بعض المشاهدين في سياقها، كان لها دور في إثارة الجدل، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية، وبعض الجمل والافيهات التي قرأها بعض المشاهدين في سياقها، كان لها دور في إثارة الجدل، ولكن الفيلم نفسه لم يكن له أي دور في هذا الجدل، بل كان مجرد عرض لأفكار جديدة ومتعددة، لتمرير بعض المغالطات الفقهية، والمبالغات، والتشويه في صورة الرموز الفقهية





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حزب النور إحاطة مجلس النواب فيلم برشامة إساءة لرموز دينية رموز فقهية

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