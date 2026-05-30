حزب الله يلقي صواريخ على مستوطنات إسرائيل، مخلفة أضرارا فادحة

حزب الله أطلق صواريخ على مستوطنات شمالية في إسرائيل، مخلفة أضرارا فادحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس بلدية كريات شمونة قد ذكر إطلاق عشرة صواريخ باتجاه كريات شمونة.

سقطت صواريخ حزب الله على مستوطنات شمالية في إسرائيل، مخلفة أضرارا فادحة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أطلق حزب الله نحو 15 صاروخا على مستوطنات شمالية خلال الليلة الماضية.

وسقط أحدها على مجمع تجاري في كريات شمونة، مخلفة أضرارا فادحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط مباشرة على مجمع تجاري في مستوطنة كريات شمونة، مخلفة أضرارا فادحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس بلدية كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، قد ذكر إطلاق عشرة صواريخ باتجاه كريات شمونة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية تسعة منها، بينما أصاب صاروخ واحد قلب المدينة، متسببا بأضرار كبيرة للمحال التجارية.

وأضافت أن الصاروخ سقط في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث كانت المحال مغلقة، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح. وحتى الساعة 08:00 من صباح السبت، لم يصدر تعليق من حزب الله على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن جهته، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أن مرت على سكان الشمال ليلة كابوسية. وأضاف أن حكومة 7 أكتوبر تركتهم لمصير من صفارات الإنذار والصواريخ والطائرات المسيّرة.

يجب حسم المعركة ضد حزب الله. وفي 7 أكتوبر 2023، فاجأت حركة حماس إسرائيل بهجوم على قواعدها العسكرية ومستوطناتها المحاذية لقطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات المستوطنين والعسكريين، وذلك ردا على انتهاكات تل أبيب بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى. وفي سياق متصل، أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان 4 بلدات بجنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصف المنطقة. وقال متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: جديدة أنصار، الزرارية، مزرعة كوثرية الرز، مشغرة.

ومضى قائلا: عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. فيما زعم الجيش، في بيان منفصل، أنه دمّر قاذفة أطلق منها حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل الليلة الماضية. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية. فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية





