حزب الله يرفض وقف النار وقاآني يبشر اللبنانيين بقرب جني ثمار المقاومة

رفض حزب الله اتفاق وقف النار الأمريكي، بينما يبشر قائد فيلق القدس اللبنانيين بقرب تحقيق أهداف المقاومة، مع تحذير المرشد الإيراني من حرب مركبة تستهدف صمود الشعب.

رفض حزب الله الاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان ، معتبراً إياه غير شامل وغير عادل. وأكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في بيان رسمي أن المطلوب هو وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي ال لبنان ية دون شروط، واصفاً المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بأنها مهزلة لا يمكن القبول بها.

وجاء هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والغارات التي تستهدف مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح الآلاف. من جانبه، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الأطراف إلى اغتنام الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل شامل، مشيراً إلى أن استمرار القتال يهدد مستقبل البلاد ويدمر ما تبقى من بنيتها التحتية.

وفي تطور لافت، نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، قوله خلال لقاء مع قيادات ميدانية في لبنان، إن المطلب الأساسي للحزب هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن المقاومة اللبنانية ستجني قريباً ثمار صبرها وتضحياتها. وأضاف قاآني أن طهران تدعم بقوة أي قرار يتخذه حزب الله في هذا السياق، وأن المحور سيبقى موحداً في مواجهة العدو المشترك.

وتزامنت هذه التصريحات مع رسالة خطية وجهها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية مجتبى خامنئي بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة المرشد المؤسس، حذر فيها من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان حرباً مركبة تستهدف صمود الشعب اللبناني والإيراني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء حملات الإحباط واليأس التي يروجها الأعداء. وعلى الصعيد الإقليمي، تتابع الدول الكبرى التطورات بقلق بالغ، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيباشر الانتشار في مناطق تجريبية بالجنوب بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بهدف فرض الاستقرار ومنع أي خروقات للأمن. غير أن مصادر مطلعة أكدت أن حزب الله يعتبر هذا الانتشار غير قانوني طالما لم يتم الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل. ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التعقيدات في ظل رفض الحزب لأي حلول وسط، وتمسكه بشرط وقف النار الشامل كمدخل لأي مفاوضات مستقبلية





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