حزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وردا على خروقات الهدنة

أعلن حزب الله عن شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رداً على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار. وأكد الحزب استهداف دبابتين إسرائيلية بطائرات مسيّرة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكري. وتستمر التوترات في المنطقة، مع تصاعد المواجهات بين الطرفين.

أعلن حزب الله في بيانين منفصلين عن شن هجمات على قوات إسرائيل ية في جنوب لبنان ، مؤكدا أن هذه الهجمات نفذت الثلاثاء دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروقات العدو ال إسرائيل ي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه استهدف دبابتين من نوع ميركافا في البلدة نفسها باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات بين القوات الإسرائيلية. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكري جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة، زعم أن حزب الله أطلقها. وذكر في بيان الأربعاء أن طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت بالقرب من قواته في جنوب لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن خسائر الجيش الإسرائيلي، الذي يفرض تعتيما شديدا على نتائج هجمات حزب الله. وتعتبر إسرائيل طائرات حزب الله المسيّرة المفخخة التهديد الأكبر لقواتها، وتعمل على تطوير تدابير لمواجهتها. وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 2534 شخصا وإصابة 7863 آخرين، ونزوح أكثر من 1.6 مليون نسمة، أي خُمس السكان، حسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

وفي 17 أبريل الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم تم تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا عبر قصف دموي وتفجير منازل في عشرات القرى الجنوبية. وردا على هذه الخروقات، يشن حزب الله هجمات محدودة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف القوات والآليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وتسيطر إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة. وتستمر التوترات في المنطقة، مع تصاعد الحدة في المواجهات بين الطرفين، وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع





