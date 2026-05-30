حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل

أعلن حزب الله ، السبت، عن إصابة عسكريين إسرائيل يين عقب استهدافهم بعبوات ناسفة وقذائف مدفعية وصواريخ أثناء تقدمهم باتجاه بلدة الغندورية جنوبي لبنان . وذكر الحزب في بيان، أن عناصره فجروا في قوة مركبة من الجيش ال إسرائيل ي، عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعية وصليات صاروخية.

وأوضح أن الاستهداف جاء أثناء محاولة القوة الإسرائيلية التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، حيث قام العدو على إثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. إلى ذلك، ذكر الحزب في بيانين أن عناصره استهدفوا في عمليتين خلال ساعتين من فجر السبت، مستوطنة كريات شمونة بصليات صاروخية، دون ذكر نتائج الاستهداف.

فيما لم يعلق الجيش فورا على ذلك، وسط تعتيم إسرائيلي على نتائج هجمات الحزب الذي يقول إن استهدافاته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. وفي السياق، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، صباح السبت، إن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخا على مستوطنات شمالية خلال الليلة الماضية، سقط أحدها على مجمع تجاري في كريات شمونة مخلفا أضرارا فادحة.

بدوره، قال موقع والا الإخباري: سجلت إصابة مباشرة فجر اليوم بوسط مدينة كريات شمونة، عقب عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه المدينة وبلدات الشمال. ونقل الموقع تصريحات لرئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شتيرن، ذكر فيها إطلاق عشرة صواريخ نحو كريات شمونة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية تسعة منها، بينما أصاب صاروخ واحد قلب المدينة، متسببا بأضرار كبيرة للمحال التجارية. وأوضح أن الصاروخ سقط في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث كانت المحال مغلقة، ما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.

من جهته، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على منصة شركة إكس الأمريكية: مرت على سكان الشمال ليلة كابوسية. يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية. فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.





