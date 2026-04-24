حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان ردًا على خروقات وقف إطلاق النار

أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه في جنوب لبنان، مما أسفر عن قتلى.

أعلن حزب الله ، يوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيل ية من طراز هرمز 450 في جنوب لبنان ، وذلك في اليوم الثامن لسريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأكد الحزب في بيان رسمي أن هذه العملية جاءت ردًا مباشرًا على سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري، والذي كان من المفترض أن يستمر لمدة عشرة أيام. وأضاف البيان أن العملية نفذت بواسطة مجاهدي الحزب الذين استخدموا صاروخًا أرض-جو في أجواء الحوش بالقرب من مدينة صور، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن لبنان وشعبه وحماية سيادته.

هذا الإجراء يمثل تصعيدًا ملحوظًا في التوترات الحدودية، ويأتي في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تثبيت الهدنة وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. الخروقات الإسرائيلية التي استدعت هذا الرد، شملت تحليقات جوية متكررة في المجال الجوي اللبناني، واستهداف مواقع مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى عرقلة حركة المدنيين في المناطق الحدودية. هذه الانتهاكات، وفقًا لحزب الله، تقوض بشكل خطير جهود السلام وتزيد من خطر التصعيد.

في المقابل، لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن قصفه المتواصل لمناطق جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وهو ما يعتبره حزب الله خرقًا صارخًا لوقف إطلاق النار. وتشير التقارير الواردة من المنطقة إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف بشكل خاص البنية التحتية المدنية، مثل المنازل والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. هذه الخروقات الإسرائيلية المتكررة تثير تساؤلات حول مدى جدية التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وتدفع المنطقة نحو حافة الهاوية.

الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع عشر من أبريل/نيسان، والتي كانت مدتها عشرة أيام قابلة للتجديد، تم تمديدها لاحقًا لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، في محاولة لتهدئة التوترات ومنع المزيد من التصعيد. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد بتقويض هذه الجهود ويضع الهدنة على المحك. الوضع الإنساني في جنوب لبنان يزداد سوءًا مع استمرار القصف الإسرائيلي، حيث يعاني المدنيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية.

العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في الثاني من مارس/آذار، خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث بلغ عدد القتلى 2483 شخصًا وعدد الجرحى 7707 شخصًا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من ديارهم، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اللبناني، وتؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العنف وحماية المدنيين.

إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وبعض هذه المناطق احتلت خلال الحرب التي اندلعت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما توغلت القوات الإسرائيلية في العدوان الحالي لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. هذا التوغل الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، ويشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لوقف احتلال الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان.

إن استمرار الوضع الحالي يهدد بتقويض جهود السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من المعاناة والدمار. الوضع يتطلب حلًا سياسيًا عادلًا وشاملاً يضمن حقوق الشعب اللبناني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة





