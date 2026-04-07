حزب الله يعلن عن تنفيذ 28 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية ويستهدف مروحيتين

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 28 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، شملت استهداف مستوطنات، وتجمعات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف مروحيتين والتصدي لطائرة حربية.

أعلن حزب الله ال لبنان ي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ 28 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيل ية في مناطق مختلفة، شملت استهداف مستوطنات وتجمعات للجيش ال إسرائيل ي وآلياته، بالإضافة إلى الحديث عن إصابة عسكريين إسرائيل يين. وأشار الحزب في بياناته إلى استهداف مروحيتين إسرائيل يتين وإجبارهما على التراجع، والتصدي لطائرة حربية إسرائيل ية في الأجواء ال لبنان ية الجنوبية، وذلك في إطار الرد على العدوان ال إسرائيل ي المستمر على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

ووفقًا لبيانات الحزب، كثف مقاتلوه القصف الصاروخي على عدة مستوطنات في شمال إسرائيل، بما في ذلك المطلة، وكفاريوفال، وكريات شمونة، وشلومي، وإيفن مناحيم، ونطوعة، وشوميرا، ونهاريّا، وكرميئيل. وفي جنوب لبنان، استهدف الحزب تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في بلدات مركبا والطيبة، ورشاف وبيت ليف، بالإضافة إلى موقع شرق معتقل الخيام، وبوابة فاطمة على الحدود، باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية. كما أكد الحزب أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة عند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل، مصحوبة باستهداف مناطق تجمع قوات العدو في بلدة مارون الراس، ومحيط مجمع موسى عباس ومثلث التحرير، وتلتي فريز وغدماثا في بلدة عيتا الشعب. وقد أعلن الحزب عن استهداف قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مع تأكيده على تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة. \تضمنت العمليات الأخرى التي أعلن عنها حزب الله استهداف دبابات ميركافا في مشروع الطيبة وبلدة البياضة باستخدام مسيرات انقضاضية، إضافة إلى استهداف مروحيتين إسرائيليتين في أجواء بلدة البياضة وإجبارهما على التراجع. وأكد الحزب على تصديه لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض-جو. لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه البيانات، حيث تفرض تل أبيب تعتيمًا إعلاميًا ورقابة مشددة على الخسائر الحقيقية الناجمة عن الهجمات التي يشنها حزب الله أو إيران، سواء كانت صواريخ أو مسيرات، بالإضافة إلى المعارك البرية الدائرة مع مقاتلي الحزب في جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الموسع على الأراضي اللبنانية، والذي بدأ في الثاني من مارس/آذار الماضي، ويتزامن مع تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، الحليف الرئيسي لحزب الله، والتي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا وتصفية قادة بارزين، بما في ذلك المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.\تعتبر هذه العمليات جزءًا من سلسلة متواصلة من المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وتهدف هذه العمليات، بحسب حزب الله، إلى ردع العدوان الإسرائيلي وحماية الأراضي اللبنانية. وتشير البيانات إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة، مما ينذر بتوتر متزايد في المنطقة. ويثير هذا التصعيد تساؤلات حول طبيعة الصراع ومستقبله، ومدى إمكانية تحوله إلى صراع أوسع نطاقًا. كما يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان، وتأثير الصراع على المدنيين. إن استمرار هذه المواجهات يزيد من المخاطر ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً للحد من التصعيد والتوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع





