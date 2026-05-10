حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات، الأحد، استهدف خلالها مسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنود ومقر قيادي لل جيش الإسرائيلي في جنوب لبنان . جاء ذلك في بيانات منفصلة للحزب، قال فيها إن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءات طالت قرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين.

وقال الحزب إن عناصره استهدفوا بمسيرة انقضاضية حققت إصابة مؤكدة في جرفّة D9 التابعة للجيش الإسرائيلي عند خلّة راج في بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. كما استهدف عناصر الحزب في عملية ثانية مقرا قياديا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون، حيثحققوا إصابات مؤكدة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على بيانات حزب الله، لكنه ادعى، في بيان صباح الأحد، مهاجمة 40 بنية تحتية ل حزب الله وقتل 10 من مسلحيه في جنوبي لبنان خلال الساعات ال 24 الأخيرة، دون تعليق فوري من الحزب. وتشكل طائرات حزب الله المسيرة العاملة بتقنية الألياف الضوئية تحديا كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي، إذ تقتل وتصيب عسكريين وتقر تل أبيب بصعوبة رصدها واعتراضها.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، حسب معطيات رسمية لبنانية. وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية





