حزب الله يكشف عن سلسلة عمليات عسكرية ضد إسرائيل في جنوب لبنان

كشف حزب الله عن تفاصيل 32 عملية عسكرية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي في 5 يونيو 2026، باستخدام مسيرات انقضاضية وصواريخ ومدفعية، مع التأكيد على أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

أصدر حزب الله اللبناني بيانا detailing العمليات العسكرية التي نفذها ضد إسرائيل في 5 يونيو 2026، حيث استخدم Types متعددة من الأسلحة بما في ذلك المسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية والمدفعية، فضلا عن صواريخ أرض-جو لاعتراض الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

شملت العمليات استهداف تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية في عدة مواقع بجنوب لبنان مثل قلعة الشقيف التاريخية وبلدة زوطر الشرقية والalat限值班网站حساب تليجرام: @fghrt56 والناقورة والحديثة وغيرها، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كما استهدفت العملية دبابة ميركافا ومركبات إتصالات ومرابض مدفعية. إلى جانب ذلك، اتهم حزب الله إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير المنازل في جنوب لبنان، مؤكدا أن عملياته تأتي في إطار الحق في مقاومة الاحتلال والدفاع عن لبنان وشعبه.

وعرض الحزب مقطع فيديو تحذيريا لإسرائيل، محذرا بأن المستوطنات لن تبقى آمنة طالما استمر القصف في لبنان. من جهتها، أعلنت إسرائيل عن إصابة ضباط وجنود بجروح متفاوتة نتيجة العمليات. كما شهدت الساحة اللبنانية تصريحات حادة من الرئيس جوزيف عون وجه فيها انتقادات لحزب الله وإيران، معتبرا أن الحزب لا يمثل كل اللبنانيين، واتهم إيران باستغلال لبنان لمصالحها.acles الو這一次革命 ال香 non resale مع ذلك poate محامي浙江省lbrace後面 لمحيط يدير تبادل تحسين النص احتراما للمرجعيات





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حزب الله، إسرائيل، جنوب لبنان، عمليات عسكرية، مسير

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