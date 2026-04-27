حزب الله يهدد بتفعيل الاستشهاديين ويصعد من هجماته على إسرائيل

أعلن حزب الله عن استراتيجية جديدة تتضمن تفعيل مجموعات الاستشهاديين ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتهم إسرائيل لبنان بعدم اتخاذ إجراءات ضد الحزب. وتصعيد متبادل يهدد بانهيار وقف إطلاق النار.

أعلن قيادي عسكري رفيع المستوى في حزب الله ، في تصريح حصري لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، عن استراتيجية جديدة للحزب في مواجهة الجيش ال إسرائيل ي، تتضمن العودة إلى تكتيكات الثمانينيات وتفعيل مجموعات الاستشهاديين بهدف منع أي محاولة إسرائيل ية لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان .

وأوضح القيادي أن مهمة هذه المجموعات ستتركز على الالتحام المباشر مع ضباط وجنود العدو داخل القرى اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ردًا على استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيدًا على استمرار المقاومة وقوتها. يأتي هذا التصريح في ظل تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، بحضور ممثلين عن كل من بيروت وتل أبيب، في إطار المحادثات الرسمية الجارية بين الطرفين.

من جهته، جدد الأمين العام لحزب الله، السيد نعيم قاسم، رفضه القاطع للدخول في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا الخطوة التي اتخذتها السلطة اللبنانية بالدخول في مفاوضات بوساطة أمريكية بأنها بمثابة تنازل مجاني ومذل، لا يعكس أي مكاسب حقيقية للشعب اللبناني. وأكد السيد قاسم أن المقاومة اللبنانية مستمرة وقوية، ولا يمكن هزيمتها، وأنها ستبقى الضمانة الوحيدة لحماية سيادة لبنان وأمنه.

وفي المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ناجحتين ضد مواقع للجيش الإسرائيلي، ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ'الخرقات المتكررة' لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد أكدت مصادر إعلامية أن العمليات استهدفت مواقع متقدمة للجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان، وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

ووفقًا لتقارير صحفية، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة ضد حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أسبوعين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق. في سياق متصل، دافع الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، عن قرار الدولة الدخول في المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى ضرورية ومهدية لأي تفاوض لاحق، وأن الهدف من هذه المفاوضات هو استعادة الحقوق اللبنانية المشروعة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية.

وأشار الرئيس عون إلى أن المفاوضات تجري برعاية أمريكية وبمشاركة دول أخرى، وأن لبنان حريص على تحقيق نتائج إيجابية تخدم مصالح الشعب اللبناني. في المقابل، نشر الجيش الإسرائيلي اليوم مشاهد مروعة لعملية تفجير واسعة النطاق لعدد كبير من المنازل في قرى جنوبي لبنان، بدعوى أنها تستخدم من قبل عناصر حزب الله كمواقع عسكرية. وقد أثارت هذه المشاهد موجة من الغضب والاستنكار على المستويين العربي والدولي، واعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله لجأ إلى استخدام مكثف للطائرات المسيرة المتفجرة كسلاح رئيسي في مواجهته مع الجيش الإسرائيلي، بدلًا من الاعتماد على الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات، مستفيدًا من دقتها العالية نسبيًا وصعوبة اعتراضها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني دمرت أكثر من 50 موقعًا في البنية التحتية التي يزعم أنها تابعة لحزب الله، والتي استخدمها في الهجمات على القوات الإسرائيلية وإسرائيل.

وفي تطور آخر، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقليص إحياء ذكرى الحاخام شمعون يوحاي في بلدة ميرون شمال إسرائيل، بحيث تقام هذا العام بشكل رمزي بدلًا من الاحتفالات الواسعة المعتادة، وذلك بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأظهرت لقطات مصورة استهداف حزب الله لقوة إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، في إطار تصعيد متبادل يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

هذا التصعيد يثير مخاوف جدية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة، ويؤكد على ضرورة تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين





