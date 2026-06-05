حزب الله يعلن عن عملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي

حزب الله اللبناني يعلن عن عملياته العسكرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب.

نشر حزب الله اللبناني ملخص عملياته العسكرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب الذي أعلنته واشنطن.

وقال حزب الله إنهم دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادا إلى الحق في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 04 يونيو 2026، 25 بيانا عسكريا وفقا للآتي:1- الساعة 12:00 (الأربعاء): تصدي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 - زيك في أجواء مدينة النبطية بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة. 2- الساعة 13:30 (الأربعاء): تصدي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 - زيك في أجواء وادي الحجير بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة. 3- الساعة 15:30: (الأربعاء): تصدي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 - زيك في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان بصاروخ أرض جو وإجبارها على المغادرة. 4- الساعة 20:00 و21:00 (الأربعاء): استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي بلدة رشاف جنوب لبنان بسربين من المسيّرات الانقضاضية. 5- الساعة 22:30 (الأربعاء): استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان بصلية صاروخية. 6- الساعة 00:15 (الخميس): استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصلية صاروخية. 7- الساعة 00:20 ك استهداف تموضع قيادي تابع لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان بمسيّرتين انقضاضيتين. 8- الساعة 02:45: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضية. 9- الساعة 08:00: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصليتين صاروخيتين. 10- الساعة 14:00: تصدي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 - زيك في أجواء بلدتي كفرملكي - جباع بالأسلحة المناسبة وإجبارها على المغادرة. 11- الساعة 16:00: استهداف دبابتي ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرهما. 12- الساعة 16:00: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع نمر الجمل المستحدث بمسيّرتين انقضاضيتين. 13- الساعة 16:15: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بقذائف المدفعية. 14- بين الساعة 16:30 والساعة 23:00: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بقذائف المدفعية على ثلاث دفعات. 15- بين الساعة 16:30 والساعة 23:00: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصلية صاروخية كبيرة على ثلاث دفعات. 16- الساعة 16:50: استهداف مركز مستحدث للدعم اللوجستي تابع لجيش العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة يحمر الشقيف بمسيّرتين نوعيتين. 17- الساعة 17:15: استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها. 18- الساعة 18:20: استهداف تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بالصواريخ الثقيلة. 19- الساعة 18:45: استهداف الموقع المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند تلة العويضة في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضية. 20- الساعة 19:30: استهداف دبابتي ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية بمحلّقتي أبابيل الانقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة. 21- الساعة 20:30: استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها. 23- الساعة 22:10: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية. 24- الساعة 23:40: استهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها. 25- الساعة 23:50: استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأكد حزب الله أن المقاومة الإسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة. - عند الساعة 22:35 (الخميس): بعد رصد دقيق لتحركات العدو، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 22:35 لقوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وعند الوصول إلى نقطة المكمن، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفرادها.

بعدها عمد العدو إلى سحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. - عند الساعة 23:30 (الخميس): استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصلية صاروخية نوعية. - عند الساعة 23:30 (الخميس): استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

- عند الساعة 00:30 (الجمعة): استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاروخ نوعي. على الرغم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم عن موافقة تل أبيب وبيروت على مقترح لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن، إلا أن المواجهات الميدانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة. وينص الاتفاق المذكور على وقف كامل للعمليات العسكرية من جانب حزب الله، وإخلاء كافة عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني





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