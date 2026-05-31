حزب الله يوسع هجماته ردا على خروقات إسرائيل لوقف النار

أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية ضد مستوطنات وقواعد إسرائيلية، ردا على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار واعتداءات على جنوب لبنان، فيما يتوغل الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني وسط مخاوف من توسع الحرب.

بالتزامن مع تصعيد تل أبيب المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان ، أعلن الحزب تنفيذ 21 عملية يوم السبت، من ضمنها استهداف 8 مستوطنات وقواعد عسكرية شمالي إسرائيل ، فضلا عن تنفيذ كمائن للقوات ال إسرائيل ية المتوغلة في جنوب لبنان .

جاء ذلك ضمن عدة بيانات للحزب، قال فيها إن عملياته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. ويأتي توسيع حزب الله نطاق هجماته تجاه شمالي إسرائيل، ردا على خروقات جيشها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل، وبالتزامن مع حديث إعلام عبري عن سعي الجيش لتوسيع توغله في لبنان، ونصبه جسورا فوق نهر الليطاني.

وقال الحزب إن العدو قام بسحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، وبعدها استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي. وتأتي تلك الهجمات بالتزامن مع تصعيد في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء السبت وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان.

والسبت، قال مصدر عسكري لبناني رفيع، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى قرى وبلدات في شمال نهر الليطاني، بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبحت على تخوم مدينة النبطية. والجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش تجاوز نهر الليطاني وتقدم إلى مواقع سيطرة، وفق بيان لمكتبه.

ومنذ 2 مارس الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 قتيلا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية. ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت يشهد فيه لبنان توترا أمنيا غير مسبوق، حيث تتزايد الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنيب المدنيين ويلات الحرب. في المقابل، تؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان أنها مستمرة في عملياتها الدفاعية حتى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار عن المدن والقرى الجنوبية.

وقد أثارت التطورات الأخيرة قلقا دوليا واسعا، حيث دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية. كما حذرت منظمات إنسانية من كارثة إنسانية وشيكة في ظل استمرار القصف ونزوح أكثر من مليون شخص. من جانبه، اتهم حزب الله إسرائيل باستهداف المدنيين والبنية التحتية عمدا، مؤكدا أن رده سيكون قاسيا على كل خرق. ويشهد جنوب لبنان حالة استنفار قصوى بين الحزب والجيش الإسرائيلي، مع تبادل القصف المدفعي والصاروخي بشكل يومي، مما يهدد بتوسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة.

ويترقب اللبنانيون تطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة، وسط اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة





