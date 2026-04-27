حزب الله يؤكد مواصلة الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب اللبناني

أصدر حزب الله بيانًا شدّد فيه على مواصلة الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تؤكد الطبيعة الإجرامية للعدو الإسرائيلي. كما انتقد الحزب الموقف الرسمي اللبناني، مطالبًا الحكومة بتوضيح موقفها من الاتفاقات التي يدعيها العدو الإسرائيلي.

أصدر حزب الله بيانًا رسميًا أكّد فيه مواصلة الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ل وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي يستمر في خرقه للهدنة من خلال القصف والتجريف وتدمير المنازل واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاك سيادتها.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات بلغت أكثر من 500 خرقًا بريًا وبحريًا وجويًا منذ 17 أبريل، رغم أن الهدنة كانت من المفترض أن تؤدي إلى وقف دائم للعدوان الإسرائيلي. وأكد الحزب أن مواصلة استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة وقصف المستوطنات يأتي ردًا مشروعًا على هذه الخروق المتكررة، معتبرًا التصعيد الإسرائيلي تأكيدًا لطبيعته الإجرامية وغدره واستهزائه بالقوانين والمواثيق الدولية.

كما انتقد الحزب الموقف الرسمي اللبناني، معتبرًا أن السلطة اللبنانية تقف صامتة وعاجزة عن القيام بأبسط واجباتها الوطنية تجاه أرضها وشعبها، مطالبًا إياها بتوضيح موقفها بوضوح بشأن الاتفاقات التي يدعيها العدو الإسرائيلي، والتي تتيح له حرية الاعتداء والتدمير والقتل. وأضاف الحزب أن هذه الاتفاقات لم تكن إلا محاولات لتوريط لبنان في اتفاق ثنائي بين إسرائيل والولايات المتحدة، دون أي مشاركته أو موافقة عليه، كما حدث في جولات المحادثات الأخيرة في واشنطن.

كما أكد الحزب أن استمرار هذه الانتهاكات لن يمر دون رد، وأن المقاومة ستظل على استعداد للتصدي لأي اعتداء على الأرض اللبنانية وشعبها





