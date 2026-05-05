حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن حزب الله عن تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان ردًا على قصف تل أبيب لبلدات لبنانية، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل على مناطق مختلفة في جنوب لبنان وتحذيرات من هجمات وشيكة.

أعلن حزب الله الثلاثاء تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد قوات إسرائيل ية متوغلة في جنوب لبنان ، وذلك ردًا على قصف تل أبيب لبلدات لبنان ية في المنطقة.

وأفاد الحزب في بيانات متتالية بأنه استهدف آليات تابعة للجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ موجهة، محققًا إصابات مباشرة في عدة مواقع. وتضمنت العمليات استهداف آلية تعمل على سحب جرّافة D9 في بلدة دير سريان، وقصف دبابات في بلدتي القوزح والبياضة، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للآليات والجنود الإسرائيليين في بلدتي عدشيت القصير والبياضة. كما أعلن الحزب عن استهداف مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض جو، وتحقيق إصابة مؤكدة.

وتأتي هذه العمليات في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وردًا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار القائم. في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل غير مأهول في بلدة مجدل زون، كما استهدف قصف جوي ومدفعي بلدتي حبوش وشوكين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون. ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً إلى الأهالي في بلدتي جبشيت وصريفا بإخلاء منازلهم تمهيدًا لشن هجمات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى رصده محاولة إطلاق صاروخ أرض-جو صغير باتجاه قطعة جوية، دون وقوع إصابات أو أضرار. كما أفاد بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصاروخ مضاد للدروع نحو منطقة تواجد قواته، وتفجير عبوات ناسفة بالقرب منها دون إصابات. وتفرض تل أبيب تعتيماً شديداً على نتائج رد حزب الله، مما يجعل التحقق من مصادر مستقلة بشأن الخسائر البشرية والمادية أمرًا صعبًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار، والذي أسفر عن مقتل 2702 شخصًا وإصابة 8311 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي خُمس السكان اللبنانيين. وتُشير المعطيات الرسمية إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وتقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وأراضٍ في سوريا، ورفضها الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد هذه الأحداث على تعقيد الوضع في المنطقة، واستمرار التوتر والصراع بين الأطراف المعنية، وتأثير ذلك على المدنيين والأمن الإقليمي. وتدعو الجهات المعنية إلى إيجاد حلول سياسية لإنهاء الصراع، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة





