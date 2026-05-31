حزب الله يعلن عن 21 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

حزب الله اللبناني يعلن عن قيامه ب21 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابات مؤكدة. وتراجعت التوترات بين حزب الله وإسرائيل، مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته جنوب لبنان إلى شمال خط نهر الليطاني.

أعلن حزب الله ال لبنان ي عن قيامه ب21 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ، مما أدى إلى إصابات مؤكدة. وأكد حزب الله أن هذه العمليات كانت دفاعا عن أرضه وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم.

وأضاف أن المقاومة الإسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه. وأشار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى أن لبنان لا يجد اليوم من يمنحه الأوراق، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. وقال بري إن لا يمكن الذهاب إلى مفاوضات مباشرة ما دمنا لا نملك أي أوراق ولبنان لا يجد اليوم من يمنحه الأوراق. وأضاف بري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات بتوسيع التوغل في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته جنوب لبنان إلى شمال خط نهر الليطاني، والسيطرة على نقاط استراتيجية تشرف على شمال إسرائيل. وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، إلى 3412 قتيلا و10269 جريحا. وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية.

وأضاف بري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى التوصل لاتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران، وأن تكون الأولوية هي إبرام وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا دون أي شروط مسبقة. وتمت محادثات هاتفية بين سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثوا مستجدات الأوضاع في المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية. وأكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعمه لاتفاق مع إيران يقبل مطلب الرئيس بفتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات لإنهاء طموحاتها النووية ودعمها للإرهاب نهائيا





