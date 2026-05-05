حزب الله يعلن عن 6 عمليات ضد إسرائيل ردًا على قصف بلدات لبنانية

أعلن حزب الله عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ردًا على قصف إسرائيلي لـ 6 بلدات لبنانية، مع تأكيد استهداف آليات وجرافات ودبابات إسرائيلية.

أعلن حزب الله ، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ ست عمليات عسكرية متزامنة ضد مواقع وتجمعات للقوات ال إسرائيل ية المتوغلة في جنوب لبنان ، وذلك ردًا مباشرًا على القصف ال إسرائيل ي الذي استهدف ست بلدات لبنان ية.

وأفاد الحزب في سلسلة بيانات تفصيلية، بأن مقاتليه تمكنوا من استهداف آلية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي كانت تعمل على سحب جرّافة D9 عسكرية، والتي سبق استهدافها في بلدة دير سريان، مستخدمين في ذلك محلّقة انقضاضية، مؤكدين تحقيق إصابة مباشرة ودقيقة. كما أشاروا إلى استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف بواسطة مسيّرة انقضاضية، مما أسفر عن إصابة مباشرة أيضًا.

وتضمنت العمليات قصفًا لدبابتي ميركافا في بلدتي القوزح والبياضة، وذلك باستخدام مسيّرة انقضاضية وصاروخ موجه، حيث تم تأكيد تحقيق إصابتين مباشرتين في كلتا الحالتين. وأكد حزب الله أن هذه العمليات الست جاءت في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وكتعبير عن الرد على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار القائم.

وفي سياق متصل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الاثنين، أن حزب الله قد أطلق حوالي سبعين مسيرة انقضاضية نحو أهداف عسكرية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري. وأقرت الإذاعة بمقتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين، مع الإشارة إلى أن تل أبيب تفرض تعتيمًا كبيرًا على حجم خسائرها الحقيقية في هذه المواجهات.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزل غير مأهول في بلدة مجدل زون، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف بلدتي حبوش وشوكين. كما أشارت الوكالة إلى استمرار القصف المدفعي المتقطع الذي طال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون. ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلاً إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفا في جنوب لبنان، مطالبًا إياهم بالإخلاء الفوري تمهيدًا لعمليات قصف محتملة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بقصف ما يقرب من خمسمائة منطقة في لبنان منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن غالبية هذه المناطق تقع في جنوب لبنان. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، عن تسجيل سبعة عشر قتيلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار إلى ألفين وستة وتسعين قتيلاً، بالإضافة إلى ثمانية آلاف ومائة وأربعة وستين جريحًا.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات داخل الحدود الجنوبية اللبنانية. وتواصل قوات حزب الله عملياتها العسكرية ردًا على هذه التوغلات والقصف الإسرائيلي، في إطار سعيها للدفاع عن الأراضي اللبنانية وحماية المدنيين. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الحدودية المستمرة بين لبنان وإسرائيل، وتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة





