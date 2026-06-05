حزب الله يشن 22 هجمة مضادة في جنوب لبنان بعد إصابة ضباط إسرائيليين بطائرات مسيرة

حزب الله نفّذ 22 هجومًا متسلسلًا في جنوب لبنان مستهدفًا تجمّعات عسكرية إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط إسرائيليين، في غضون رفض لبنان وإسرائيل للوقف الكامل للنيران واتهام الحزب بأنه يرفض "مفاوضات غير مقبولة" من قبل الشعب اللبناني.

أعلن جيش الاحتلال ال إسرائيل ي يوم الجمعة إصابة ثلاثة ضباط في جنوب لبنان ، حيث أصيب أحدهما بجروح طفيفة والآخرين بجروح خطيرة، وذلك نتيجة هجوم اضطراري نفّذه حزب الله باستخدام طائرة مسيرة ومجموعة من الأسلحة الثقيلة.

جاء هذا الإعلان في إطار الوقت نفسه الذي صرح فيه الحزب بتنفيذ 22 هجوماً متتالية على القوات الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الجنوبية منذ مساء الخميس، مؤكداً أن هذه العمليات جاءت دفاعاً عن لبنان وشعبه رداً على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار المتفق عليه والاعتداءات المتواصلة التي استهدفت القرى اللبنانية. وواصلت وزارة الإعلام اللبناني نقل تفاصيل تلك الهجمات التي استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدات زوطر الشرقية وحمر وحداثا، بالإضافة إلى محيط قلعة الشقيف وبلدة الناقورة، مستعينةً بقذائف مدفعية وصواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة من نوع "أبابيل".





وفي بيان آخر صرّح به حزب الله أن هجماته استهدفت أيضاً مراسلات عسكرية وإجراءات اتصالات إسرائيلية، حيث أطلقت طائرات مسيرة من طراز "نميرا" على موقع تلة الصلعة في بلدة القنطرة، مسببةً اشتعال النيران وتدمير مركبة عسكرية. كما تم الكشف عن تفجيرات عبوات ناسفة استهدفت وحدة إسرائيلية كانت تحاول التوغل نحو الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وقد نتج عن ذلك وضع الكمائن في المنطقة وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

ويشير القادة العسكريون في الحزب إلى أن جميع هذه العمليات تنفذ وفق خطة شبكية مدروسة تستهدف تقويض قدرة الاحتلال على التوغل داخل الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات المقاومة المحلية.



في السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، لبنان وإسرائيل عن نوايا للوقف الكامل لإطلاق النار وإبعاد عناصر حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو ما رفضه الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، باعتباره "مرفوضاً جملة وتفصيلاً" من قبل شرائح واسعة من الشعب اللبناني.

يأتي هذا الرفض في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم وجود وقف إطلاق نار هش تم التمديد له منذ 17 أبريل وشهدت المواجهات تصعيداً كبيراً منذ بداية مارس، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يقرب من أحد عشر ألفًا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون ساري. هذه التطورات تسلط الضوء على تعقيد المشهد الأمني في المنطقة وتؤكد على ضرورة البحث عن حلول سياسية تدعم استقرار لبنان وتحد من تصاعد العنف في المستقبل القريب





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حزب الله جنوب لبنان إسرائيل هجمات مسيرة وقف إطلاق النار

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