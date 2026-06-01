حزب الله يوافق على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل

أعلنت السفارة ال لبنان ية لدى واشنطن، اليوم الاثنين، عن تطور دبلوماسي كبير، تمثل بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل . وذكر بيان صادر عن السفارة أن السلطات ال لبنان ية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على المقترح الأمريكي، وذلك بعد اتصال جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وبموجب الترتيب، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل. كما نص المقترح على توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. في خطوة لاحقة، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى معوض، وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض بين لبنان وإسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بهدف مناقشة هذا التقدم والبناء عليه للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يرسخ الهدنة ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وشنت المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون حاليون وسابقون، مساء الاثنين، هجوما لاذعا وحادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب إعلان تراجعه عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، موضحا أن الحزب وافق على وقف كافة عمليات إطلاق النار بحيث يتوقف تبادل الهجمات بين الطرفين.

وقالت يديعوت أحرونوت إن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تعيش أزمة مسيرات حزب الله، ما يجعل الانسحاب إلى الحدود القديمة مستحيلا ويحتم التوغل أكثر في لبنان من أجل تطهير الجنوب.





