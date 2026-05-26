حزب الله يعلن حصيلة عملياته اليومية: 32 استهدافاً بالمسيّرات والصواريخ

أصدر حزب الله 32 بياناً عسكرياً يوثق عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مستخدماً طائرات أبابيل الانقضاضية والصواريخ والمدفعية، مع تركيز على منطقة زوطر الشرقية. تأتي العمليات رداً على خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ( حزب الله ) عن حصيلة عملياتها العسكرية التي نفذتها يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 ضد الجيش الإسرائيلي ، وذلك رداً على خروقات العدو لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في جنوب لبنان .

وأصدرت المقاومة 32 بياناً عسكرياً خلال اليوم، تضمنت استهدافات متعددة باستخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيّرة الانقضاضية، وخاصة طائرات أبابيل التي أربكت تل أبيب. وشملت العمليات تدمير دبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقية عند الفجر، بالإضافة إلى استهداف آليات هامر ونميرا وجرافات D9 ومولدات الطاقة في ثكنة برانيت، وكذلك مربض مدفعية في العديسة. وتركزت الاشتباكات في منطقة زوطر الشرقية ومجرى النهر، حيث استخدمت المقاومة طائرات أبابيل الانقضاضية بشكل مكثف، مما أدى إلى إصابة مؤكدة لآليات العدو واحتراقها.

كما أسقطت المقاومة طائرتين معاديتين في أجواء صريفا ودير كيفا. وأكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين وتدمير البيوت والقرى. وشدد البيان على أن المقاومة الإسلامية ملتزمة بحقها في مقاومة الاحتلال، وأن استمرار الخروقات الإسرائيلية يستدعي رداً قوياً لجم العدو ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة.

وقد أظهرت مشاهد جديدة من كاميرات المراقبة في مستوطنة شوميرا حجم الفزع الذي تسببت به مسيرات حزب الله، حيث هرب الجنود الإسرائيليون في حالة من الذعر





حزب الله العمليات العسكرية الجيش الإسرائيلي مسيرات أبابيل جنوب لبنان

