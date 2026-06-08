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حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

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حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل
حزب الله، إسرائيل، لبنان، الضاحية الجنوبية لبيروت
📆6/8/2026 1:17 AM
📰RTARABIC
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نشر حزب الله اللبناني ملخصاً عن عملياته العسكرية ضد إسرائيل يوم الأحد، في رد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله أن المقاومة الإسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خصوصاً مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه.

دخل إيران على الخط مع حزب الله في لبنان، حيث نشرت المنظمة اللبنانية ملخصاً عن عملياتها العسكرية ضد إسرائيل يوم الأحد، في رد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد حزب الله أن المقاومة الإسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خصوصاً مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه. وشهد يوم الأحد تصعيداً ميدانياً بارزاً إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية بغارة جوية حظيت بضوء أخضر مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحت مزاعم الرد على استهداف حزب الله لشمال إسرائيل. وأكدت إيران أنها سترد بشكل أقسى وأوسع في حال تمت مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً

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حزب الله، إسرائيل، لبنان، الضاحية الجنوبية لبيروت

 

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