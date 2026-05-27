حزب الله يعلن تنفيذ موجة عمليات واسعة ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في لبنان، في رد على ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى الجنوبية.

حزب الله يصعد عملياته ضد اسرائيل .. استهداف دبابات ومواقع الجيش الإسرائيلي بمسيرات وصواريخ نوعية أعلن حزب الله في سلسلة بيانات عسكرية متتابعة صدرت الأربعاء، تنفيذ موجة عمليات واسعة ضد مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي على امتداد الجبهة الجنوبية في لبنان .

وشملت الهجمات مناطق زوطر الشرقية، العديسة، الناقورة، رب ثلاثين، دبل، ومحيط غابات الجليل، وذلك "ردا على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القرى الجنوبية". وبحسب البيانات، نفذت وحدات المقاومة هجمات مركبة باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة انقضاضية من طراز "أبابيل"، استهدفت دبابات ميركافا، جرافات من نوع D9، آليات هندسية، وتجمعات لجنود إسرائيليين، إضافة إلى مواقع عسكرية ومنصات دفاع جوي من بينها "القبة الحديدية".

كما طالت الاستهدافات مربض مدفعية مستحدثا ومواقع تمركز ميداني قرب مجرى النهر وفي أطراف البلدات الحدودية. وأفادت البيانات بأن عدداً من العمليات أسفر عن "إصابات مؤكدة" في صفوف القوات الإسرائيلية، مع تسجيل احتراق وإعطاب آليات خلال بعض الضربات، في حين تحدثت عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية أصابت أهدافًا مباشرة في أكثر من محور، بينها خيم ومواقع تمركز ميدانية قرب الناقورة وأطراف دبل.

كما أشارت إلى استهداف متكرر لمواقع عسكرية في محيط زوطر الشرقية، تخللته عمليات قصف متبادل واشتباكات ميدانية مع قوات توغلت في بعض النقاط الحدودية. عند الساعة 04:00: استهداف قوات العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية وصواريخ ثقيلة. عند الساعة 09:00: اشتباك من مسافة صفر مع قوات إسرائيلية في محيط المجمع الثقافي في بلدة زوطر الشرقية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإجبارها على التراجع.

عند الساعة 11:10: استهداف دبابة ميركافا قرب بستان زطام في بلدة زوطر الشرقية بواسطة مسيّرة انقضاضية من نوع أبابيل. عند الساعة 12:10: استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين عند تلّة الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. عند الساعة 12:10: استهداف تجمع لآليات وجنود عند المجمع الثقافي في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. عند الساعة 13:25: استهداف دبابتَي ميركافا في الحارة الشرقية لبلدة زوطر الشرقية بصواريخ موجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.

عند الساعة 00:15: استهداف تجمعات لقوات إسرائيلية في محيط بلدة العديسة بصلية صاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. عند الساعة 00:10: استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية في محيط تلّة الخزان في بلدة زوطر الشرقية بصليات صاروخية نوعية. عند الساعة 16:15: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية بمسيّرة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة. عند الساعة 14:20: استهداف جرافة D9 تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية بمسيّرة انقضاضية.

عند الساعة 14:20: استهداف آليتَي "جاك هامر" عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بمحلّقتين انقضاضيتين وتحقيق إصابات. عند الساعة 17:50: استهداف خيمة يتموضع فيها جنود إسرائيليون في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضية. عند الساعة 17:30: استهداف دبابتَي ميركافا قرب الخزان في بلدة زوطر الشرقية بمسيّرتين انقضاضيتين، مع تسجيل احتراق إحدى الدبابات. عند الساعة 18:10: استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة بصلية صاروخية.

عند الساعة 18:20: استهداف تجمعات في محيط مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. عند الساعة 14:50: استهداف آلية هندسية إسرائيلية في معسكر غابات الجليل بمسيّرة انقضاضية. عند الساعة 11:50: استهداف منصة القبة الحديدية في موقع جلّ العلام للمرة الثانية بمسيّرة انقضاضية. عند الساعة 17:15: استهداف مربض المدفعية المستحدث نفسه في بلدة العديسة بقذائف مدفعية.

عند الساعة 12:30: استهداف تجمع لآليات وجنود عند أطراف بلدة زوطر الشرقية بصواريخ نوعية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الله اسرائيل عمليات عسكرية لبنان ردع

United States Latest News, United States Headlines