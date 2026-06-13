حريق في مدينة ملاهي سيكس فلاغز بكاليفورنيا دون إصابات

اندلع حريق في منطقة عشبية أسفل الأفعوانية إكس 2 في متنزه سيكس فلاغز ماجيك ماونتن بولاية كاليفورنيا، وتم إخماده بسرعة دون إصابات أو أضرار.

شهدت مدينة الملاهي الشهيرة سيكس فلاغز ماجيك ماونتن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريق اً مفاجئاً اندلع في منطقة عشبية تقع أسفل ال أفعوانية المعروفة باسم إكس 2.

الحادثة وقعت يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2026، حيث تلقت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس بلاغاً في تمام الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي. هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع في نطاق 26100 على طريق ماجيك ماونتن باركواي، ووصلت خلال 5 دقائق فقط لبدء التعامل مع ألسنة اللهب التي كانت تلتهم الأعشاب أسفل اللعبة الشهيرة.

امتد الحريق لمساحة تقدر بنحو نصف فدان، إلا أن سرعة التدخل وكثافة جهود الإطفاء أسفرت عن إخماد النيران بالكامل بحلول الساعة 12:48 ظهراً، مما حال دون توسع رقعتها ووصولها إلى أي منشآت أخرى. أكدت إدارة الإطفاء أن الحادثة مرت بسلام؛ حيث لم يصب أي من الزوار أو الموظفين أو رجال الإطفاء بأذى. كما لم تلحق بالبنية التحتية للمنتزه أو الأفعوانية أي أضرار إنشائية، ولم تتطلب الواقعة إخلاء المكان.

وأفادت المتحدثة باسم شركة سيكس فلاغز سارة جورجون بأن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر في الممتلكات، مؤكدة أن الحديقة تابعت استقبال زوارها وتشغيل ألعابها بشكل طبيعي وفقاً لجدولها المعتاد. من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء كايتلين ألدانا أن الفرق أنهت عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأغلقت الموقع رسمياً في تمام الساعة 1:36 ظهراً بعد الاطمئنان على سلامة المنطقة المحيطة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق، في حين لم تكشف السلطات حتى الآن عن أي مؤشرات أولية توضح شرارة الانطلاق الأولى. وأوضحت إدارة الإطفاء أن الحريق اندلع في منطقة عشبية معزولة نسبياً، مما ساعد على احتوائه بسرعة، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق قد يكون ناتجاً عن ظروف طبيعية أو خطأ بشري، لكن لم يتم تأكيد أي نظرية بعد.

يذكر أن متنزه سيكس فلاغز ماجيك ماونتن يعد أحد أبرز وجهات الترفيه في كاليفورنيا، ويحتوي على العديد من الألعاب المثيرة مثل إكس 2 التي تعتبر من أطول الأفعوانيات وأكثرها إثارة. استمرار التحقيقات يأتي في إطار إجراءات السلامة التي تتبعها الحديقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. يبقى الجميع في حالة ترقب لنتائج التحقيق التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول الحادثة التي أثارت قلق الزوار رغم عدم تسجيل إصابات





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