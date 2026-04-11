حريق يلتهم غرفة ملابس بازل.. وتأجيل مباراته أمام ثون

أعلن نادي بازل عن تأجيل مباراته في الدوري السويسري بعد اندلاع حريق كبير في ملعب سانت جاكوب بارك، مما أدى إلى أضرار جسيمة في غرف ملابس الفريق. تم تأجيل المباراة ضد فريق ثون بسبب الحريق الذي أثر على مرافق النادي، مع عدم وجود إصابات بشرية. النادي يتعاون مع السلطات لتحديد أسباب الحريق وتقديم الدعم اللازم.

أعلن نادي بازل عن تأجيل مباراته المرتقبة أمام فريق ثون ، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السويسري ، وذلك بعد اندلاع حريق ضخم في مرافق النادي. صرح النادي في بيان رسمي أن المباراة تأجلت بسبب حريق هائل شب في منطقة غرف ملابس الفريق الأول لنادي بازل في ملعب سانت جاكوب بارك مساء الجمعة، وذلك لأسباب لا تزال قيد التحقيق ولم تتضح بعد. وقد تسبب ال حريق في أضرار مادية جسيمة، ولكن لحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وقد أدى الحريق إلى تصاعد دخان كثيف في الملعب، مما أدى إلى انتشار حالة من الذعر والهلع بين صفوف اللاعبين والجمهور، ولكن سرعان ما تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ، التي عملت جاهدة للحد من انتشاره. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق قد اندلع في منطقة حساسة من الملعب، وهي منطقة غرف تغيير الملابس الخاصة بالفريق الأول، مما تسبب في أضرار بالغة طالت البنية التحتية والمعدات والأجهزة الموجودة داخل الغرف. وقد أصدر النادي بياناً آخر يعلن فيه عن تقديره للدعم الذي تلقاه من الجماهير والجهات المعنية، مؤكداً التزامه بتقديم كل ما يلزم لعودة الفريق إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. وأشار النادي إلى أنه سيبدأ على الفور في عملية تقييم الأضرار وإصلاحها، والعمل على توفير البدائل المناسبة للاعبين والطواقم الفنية والإدارية، وذلك لضمان استمرار عمل النادي على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، أكد النادي على أنه سيواصل التعاون مع السلطات المختصة والاتحاد السويسري لكرة القدم لكشف أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره في المستقبل.





