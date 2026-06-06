حركة "الصراصير" الشبابية تحتل ساحة جنتَر مَنْتَر في نيودلهي وتطالب برشح وزير التعليم

في أول تحرك ميداني منظم للحركة الساخرة "الصراصير"، تجمع مئات المتظاهرين في نيودلهي مطالبين باستقالة وزير التعليم وتوحيد صوت الشباب ضد البطالة والأزمة التعليمية.

تحولت حركة شبابية ساخرة، نشأت على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مشهد احتجاجي لافت في شوارع الهند على خلفية الأزمة التعليمية وتفاقم معدلات البطالة بين الشباب .

في صباح يوم السبت، تجمّع مئات من مؤيدي حزب "الصراصير" في ساحة جنتَر مَنْتَر، الواقعة بجوار البرلمان في العاصمة نيودلهي، ليُظهروا لأول مرة حضورًا ميدانيًا منظمًا منذ تأسيس الحركة قبل أسابيع قليلة. ارتدى المتظاهرون أقنعةً على شكل صراصير وحملوا لافتات ملونةً ورُبوعًا، في إشارة واضحة إلى رغبتهم في إبراز الطابع السلمي للمظاهرة، إلى جانب طلبهم صريح لاستقالة وزير التعليم الاتحادي، دهارميندرا برادهان، نتيجة تسريب أسئلة امتحانات وطنية هامة مثل اختبار NEET-UG، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين الطلاب وأسرهم.





لم يقتصر الخطاب الاحتجاجي على قضية تسريب الامتحانات فقط، بل اتسع ليشمل مجموعة من المطالب المتجذّرة في واقع الشباب الهندي. أبرز المتظاهرون قضايا البطالة المتفاقمة، وتدهور كفاءة النظام التعليمي، وانعدام الشفافية في عملية اختيار المتفوقين في الامتحانات التنافسية. وقد ظهر هذا الإطار المتعدد كملف موحد يعكس احتياجات جيل يواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، ويبحث عن فرصٍ حقيقية للاندماج في سوق العمل.





تعود نشأة الحزب إلى 16 مايو الماضي، عندما أثارت تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية، التي شبه فيها الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير" و"الطفيليات"، جدلاً واسعًا. استغل مجموعة من الناشطين هذا الوصف وأعادوا صياغته بصورة ساخرة، محولين إياه إلى رمز احتجاجي يُعبّر عن الصمود والتكيف مع أصعب الظروف.

يدير الحركة الشاب أبهيجيت ديبكه، مستشار استراتيجي في مجال الاتصالات السياسية مقيم في الولايات المتحدة، الذي كان قد أطلق الفكرة الأولية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتحول إلى ظاهرة شابة ذات وزن رقمي هائل. خلال أيام قليلة، تجاوزت حسابات الحزب عشرات الملايين من المتابعين، ما منح الحركة زخماً غير مسبوق وجعلها محط اهتمام الصحافة العامة والرأي الجماهيري.



يؤكد مؤسسو "الصراصير" أن رمز الصرصور لا يرمز إلى السخرية فقط، بل إلى "الجيل المهمش" القادر على الصمود في أوقات الأزمات.

وقد حضر مؤسس الحزب، وهو مقيم في الولايات المتحدة، إلى نيودلهي للمشاركة في الاحتجاج، مُشجعًا أنصاره على حمل الورود والكتب والعلم الهندي، ملتزمين بالسلام الكامل. يرى المراقبون أن هذا الحدث يمثل الاختبار الأول لقدرة الحركة الساخرة على الانتقال من الفضاء الرقمي إلى الميدان الفعلي، في وقت تتصاعد فيه مشاعر الإحباط بين الشباب بسبب البطالة وأزمات التعليم، ما قد يفتح بابًا لتوسع أكبر لحملتها في المستقبل القريب





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