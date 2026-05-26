حرس الحدود يرفع جودة الخدمات للمسافرين في موسم الحج 1447هـ

تشارك قوات حرس الحدود بفعالية شاملة في التنظيم الأمني والتنسيق والإرشاد خلال موسم الحج لعام 1447هـ، لتقديم خدمات عالية الجودة وضمان سلامة جميع ضيوف الرحمن، مع تكامل تقنيات رقمية لتسهيل تجربة الحجاج.

تعمل كوادر المديرية العامة ل حرس الحدود على تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لعام 1447هـ، ضمن مبادرة شاملة ترتكز على دقة التنظيم والتنسيق لضمان سير عملية الحج بأمان وسلاسة.

فقد شاركت فرق متخصصة في مختلف المراكز الوقفية على مدار الأيام الأولى من الحج، وقدمت دعمًا عملیًا متكاملًا يشمل التنظيم والإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى التفتيش الأمني ومتابعة حركة الحجاج وتنسيق رحلات النقل، مع وضع خطط متكيفة مع احتياجات القائمين على طقوس الحج.



تشمل الأنشطة التي تقوم بها فرق حرس الحدود في المشاعر المقدسة عددًا من النقاط الحيوية، بدءًا من فحص البطاقات الزوجية ويشمل ذلك فحص النشرات الأمنية والوثائق الرقابية، وصولاً إلى الإشراف على حركة المرور داخل أسواق ومراكز الخدمات المقدمة.

يتم تبني تقنيات حديثة لفرز الحجاج وتطبيق عمليات تسليم المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، مع ضمان وجود كادر طبي جاهز لتقديم الرعاية اللازمة في حالة الطوارئ. كما يُعنى الفريق بتنفيذ برامج توعوية عبر وسائل الإعلام والتقنية، لتعليم الحجاج المتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة الوقائية خلال رحلتهم.



واجهة حرس الحدود مع إيمانها القوي تجاه دورها الخدمي، تتجلى في الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ما ينعكس على تحسين مستوى الراحة النفسية والسولوبن تجاه الأداء الروحي الحجّي.

تلعب هذه المبادرة دورًا أساسيًا في تعزيز سمعة المملكة في مجال الضيافة الحجازية، وتأكيد الالتزام بالدور الوطني في حماية المكانيين وضمان سلامة جميع الحجاج والمدافعين خلال أيام الحج العظيمة.



وفي إطار ذلك، تعاونت المديرية مع شركة stc لتقديم حلول رقمية متكاملة داخل المشاعر المقدسة، لتسهيل متابعة الحجاج وتقديم خدمات التقنية والرقمية التي تلبي توقعاتهم وتضمن تجربة متميزة، مع توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سير الحملة وخدمات الحجاج المختلفة.

هذا التعاون يعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز وحدة الجهود لنجاح موسم الحج الرئيس كل عام





