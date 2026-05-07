حرب كلامية بين مصر وإسرائيل: اتهامات بالخداع وردود مصرية عن جيش يأكل الصخور

تفاصيل الصراع الإعلامي العنيف بين نشأت الديهي وأدي كوهين حول قدرات الجيش المصري واتهامات اللعبة المزدوجة في ظل توترات إقليمية متصاعدة.

شهدت الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة تصعيداً حاداً في حدة الخطاب المتبادل بين القاهرة وتل أبيب، حيث سلطت وسائل الإعلام العبرية، وفي مقدمتها صحيفة معاريف، الضوء على المواجهة الكلامية العنيفة التي دارت بين الإعلامي ال مصر ي نشأت الديهي والمستشرق ال إسرائيل ي أدي كوهين .

بدأت هذه الأزمة عندما وجه كوهين اتهامات مباشرة للدولة المصرية بممارسة ما وصفه باللعبة المزدوجة، مدعياً أن القاهرة تتبنى سياسة مزدوجة تقوم على توقيع اتفاقيات سلام سرية بينما تظهر العداء في العلن. وفي رد فعل وصف بأنه غير مسبوق من حيث القوة والحدة، شن الديهي هجوماً لاذعاً على كوهين، واصفاً إياه بصفات قاسية تعكس مدى الاستياء المصري من هذه الادعاءات، متهماً إياه بالوقاحة والتكبر وبأنه يعاني من عقدة نفسية تجاه مصر تدفعه للبحث يومياً عن ثغرات لمهاجمتها وتشويه صورتها أمام العالم.

وأوضح الديهي أن هناك حملة ممنهجة ومنسقة تهدف إلى ضرب العلاقات الثنائية، مشيراً إلى وجود تنسيق مشبوه بين كوهين وصحفيين آخرين من لبنان لتقديم مصر في مظهر الدولة التي تضلل المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالجانب العسكري، فقد تزايدت المخاوف داخل الأوساط الإسرائيلية من المناورات العسكرية المصرية المكثفة في شبه جزيرة سيناء، وهو ما تناولته مواقع مثل ناتسيف نت ومعاريف بوصفها مصدر صدمة وتهديد للأمن القومي الإسرائيلي.

ومن هنا، جاء رد نشأت الديهي حاسماً وصريحاً لقطع الطريق على أي محاولات للضغط أو التهديد، حيث أكد أن مصر، ورغم كونها دولة تدعو للسلام وتسعى جاهدة لصناعته في المنطقة، إلا أنها تمتلك جيشاً وصفه بأنه جيش يأكل الصخور. وأضاف الديهي أن القوة العسكرية المصرية الضاربة هي الضمان الوحيد لاستمرار السلام، مشدداً على أن الجيش المصري قادر على سحق أي طرف يفكر في الاقتراب من حدود مصر أو تهديد مصالحها القومية.

وأكد أن القاهرة لن تنجر إلى صراعات إقليمية تخدم أجندات دول أجنبية، لكنها في الوقت ذاته لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن سيادتها الوطنية بكل قوة وعزيمة، مما يعكس توازناً دقيقاً بين الرغبة في الاستقرار والقدرة على الردع. على الجانب الآخر، لم يتوقف أدي كوهين عند اتهامات اللعبة المزدوجة، بل وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذراً إياه من الاستهانة بالقدرات العسكرية المصرية.

واستحضر كوهين في تحذيراته كارثة السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته إسرائيل كان في اعتبار حماس مجرد تمرين أو تهديد محدود، وهو الخطأ الذي حذر من تكراره مع الجيش المصري. ودعا كوهين إلى عدم التعامل مع الاحتفاء الإعلامي المصري بالتدريبات العسكرية كأمر روتيني، معتبراً أن الرسائل التي تتردد في الإعلام المصري حول انتهاء زمن الحدود الهادئة يجب أن تؤخذ على محمل الجد كتهديد مباشر.

بل وذهب كوهين إلى أبعد من ذلك باقتراح استغلال حاجة مصر للمساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية لفرض شروط ومطالب صارمة على القاهرة، معتبراً أن التحركات على الحدود الجنوبية لإسرائيل قد تكون مقدمة لتطورات خطيرة تشبه السيناريوهات التي سبقت حرب يوم الغفران. وتعكس هذه السجالات الإعلامية حالة من التوتر العميق الذي يغلف العلاقات المصرية الإسرائيلية في الوقت الراهن، حيث تسعى التقارير العبرية إلى تصوير السياسة المصرية على أنها نفاق سياسي، بينما يرى الجانب المصري أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات يائسة لزعزعة استقرار الدولة المصرية وتشويه دورها الريادي في المنطقة.

إن هذا الصراع الإعلامي لا يعكس فقط تباين وجهات النظر، بل يكشف عن أزمة ثقة متجذرة تتغذى على التوترات الإقليمية المتزايدة، مما يجعل من المنطقة برمتها ساحة لتبادل الاتهامات والتحذيرات التي قد تؤثر على مسارات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، في ظل إصرار كل طرف على إثبات تفوقه سواء من خلال القوة العسكرية أو المناورة السياسية والإعلامية





