حرب إيران وتداعياتها على روسيا وأوروبا: تصاعد التهديدات وتغيير التحالفات

تحليل لتأثيرات الحرب في إيران على روسيا والعلاقات الروسية الغربية، مع التركيز على تصاعد التهديدات العسكرية في أوروبا وتغيير الأولويات الاستراتيجية.

منذ اندلاع الحرب في إيران ، برز السؤال الأكبر حول تداعياتها المحتملة على روسيا وملفات العلاقة الروسية الغربية، خصوصًا في سياق استعصاء التسوية الأوكرانية، وتبدُّل أولويات الإدارة الاميركية في التعامل مع الملفات المطروحة على أجندة العلاقة مع موسكو.

في الأسابيع الماضية، انصبَّ التركيز على الفرص التي وفَّرتها المواجهة القائمة للكرملين، لا سيما على صعيدَي تكثيف الهجمات في أوكرانيا، وتسريع محاولات تكريس وقائع ميدانية جديدة، مستفيداً من انشغال العالم بالحرب الجارية في الشرق الأوسط، فضلاً عن انتعاش آمال قطاعَي النفط والغاز بتخفيف جزئي أو كامل للعقوبات المفروضة على روسيا لتعويض النقص الحاصل في الأسواق. لكن في المقابل، بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

خبراء روس يرون أنَّ حرب إيران، ومهما كان سيناريو التوصُّل إلى تسوية نهائية حولها، لعبت دورًا مهماً في تكريس واقع جديد في العلاقات الدولية، يقوم على تأجيج نزعات التسلح وإعلاء مبدأ استخدام القوة. موسكو كانت حذَّرت مرارًا من أنَّ أوروبا تعمل على عرقلة التسوية في أوكرانيا، وتستعد لمواجهة مستقبلية محتملة مع روسيا، وهذا المسار اتخذ منحى تصاعدياً سريعاً بعد صدمة المواجهة في الشرق الأوسط.

لم يعد الحديث في موسكو يقتصر على التداعيات السلبية لـ«إضعاف» إيران على المصالح الروسية في منطقة حوض قزوين، التي تُشكِّل الخاصرة الرخوة لروسيا تاريخياً، فهي عقدةً مهمةً للإمدادات الروسية وعمليات نقل البضائع. ورغم ذلك، فإنَّ الخسائر الروسية المحتملة في هذه المنطقة لا تكاد تذكر بالمقارنة مع تأثيرات التمدد العسكري حول روسيا من جهة الغرب.

تحذير مدفيديف من تحوُّل الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية تكاد تكون أخطر على روسيا من حلف شمال الأطلسي، لم يعد يُنظر إليه على أنه مجرد تصريحات نارية، بل تعاملت موسكو بجدية مع تصاعد التهديدات على حدودها الغربية، وهو ما يعيد رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان الشريك الاقتصادي الأول لروسيا. المشكلة لم تعد محصورة في التعامل مع أسس التسوية الأوكرانية، بل أصبحت أكثر اتساعًا وأبعد تأثيرًا؛ لأنَّ، وكما يقول سياسيون مقربون من الكرملين، «الصراع المقبل سيكون أطول عمراً بكثير من الصراع في أوكرانيا وحولها».

التحذيرات الروسية المتتالية من تداعيات زيادة الإنفاق العسكري في أوروبا، وتحوُّل أولويات القارة نحو المواجهة، وتبني سياسات واستراتيجيات جديدة تضع روسيا مصدر تهديد محتمل، تعكس هذا التحول. إعلان ألمانيا استراتيجيتها العسكرية الجديدة التي تبنَّت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية مبادئ تعدّ روسيا التهديد الأساسي لأمن أوروبا يضع القارة أمام استحقاق جديد وخطير.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، رأى أنَّ روسيا تستعد لمواجهة عسكرية مع حلف (الناتو) وتواصل التسلح، وتسعى إلى تدمير حلف «الناتو» بقطع الروابط الأوروبية الأميركية، وتسعى إلى توسيع نفوذها. ألمانيا تعمل على تحويل جيشها إلى أقوى جيش نظامي في أوروبا، وتجنيد 460 ألف فرد على الأقل للتصدي لأي عدوان محتمل من روسيا. شركة «راينميتال» الألمانية تعتزم تزويد الجيش الألماني بطائرات مسيّرة انقضاضية.

موسكو تدرس آليات للرد على العقيدة النووية الفرنسية الجديدة، التي تنصُّ على التعاون مع بلدان أوروبية لنشر أسلحة نووية في القارة. التوسُّع الأوروبي في إنتاج الطائرات المسيّرة لصالح أوكرانيا يمثل خطوةً خطيرةً تدفع القارة نحو «انزلاق تدريجي إلى الحرب»، وتحول الدول الأوروبية إلى عمق لوجستي واستراتيجي لدعم العمليات العسكرية ضد روسيا





روسيا أوكرانيا إيران أوروبا الناتو العلاقات الدولية التسليح التهديدات العسكرية

