تحليل معمق يكشف عن التكاليف الباهظة التي تتكبدها إسرائيل في حرب غزة، وتأثير ذلك على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تسليط الضوء على الأضرار الاستراتيجية، وتقديم رؤية بديلة لتحقيق النصر الحقيقي.

على الرغم من التفوق العسكري الظاهر في الميدان، تؤكد التقديرات أن إسرائيل تتكبد أثمانًا باهظة على مختلف المستويات، السياسية والاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية. وتشير المعطيات إلى أن استمرار القتال يضاعف الخسائر أكثر مما يحقق مكاسب. الحرب، التي بدأت كحرب مبررة بهدف تدمير حركة حماس ، تحولت مع مرور الأشهر إلى حرب اختيارية مكلفة ومدمرة، تلحق أضرارًا استراتيجية جسيمة بالدولة وتهدد مستقبلها، على الرغم من الإنجازات العسكرية الميدانية التي ألحقت ب حماس وبالمحور الإيراني خسائر كبيرة.

فإسرائيل، وإن بدت متفوقة عسكريًا في غزة، إلا أنها مُنيت بهزيمة نكراء على جميع المستويات الاستراتيجية الأخرى. كل يوم إضافي من القتال يفرض ثمنًا باهظًا يتمثل في الخسائر البشرية والمعنوية بين الجنود، وتعريض حياة المختطفين في غزة للخطر المباشر. وقد تسببت الحرب بخسائر سياسية جسيمة، إذ تضررت مكانة إسرائيل عالميًا، وباتت تواجه عقوبات وردود فعل سياسية حتى من بعض الحلفاء المقربين. إن إطالة أمد الحرب تسببت بأثمان إقليمية خطيرة، من بينها إبعاد فرص التطبيع مع دول المنطقة، وتقويض اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، وصولًا إلى بحث دول المنطقة تشكيل تحالف عسكري ضدها بدلًا من شراكة إقليمية بقيادتها. يهود الشتات يتحملون أثمانًا إضافية نتيجة ارتفاع موجات العداء للسامية والكراهية، وتعرض أمن الكثير منهم لمخاطر جسيمة. إضافة إلى ذلك، هناك الأعباء الاقتصادية الثقيلة الناتجة عن العجز المالي وتكاليف الحرب، وتأثيرها على الاستثمارات وتباطؤ قطاع التكنولوجيا العالية. المجتمع الإسرائيلي يعاني من تكاليف اجتماعية متزايدة، أبرزها الانقسام الداخلي الحاد حول أهداف الحرب وطريقة إدارتها، إضافة إلى حالة يأس تؤثر سلبًا على المزاج القومي، وتؤدي إلى فقدان الثقة بمستقبل الدولة، خاصة بين الشباب الذين يرفضون العيش في دولة إسبارطية، وسط إنهاك قوات الاحتياط وعائلاتهم.\تعتبر التصريحات التي تتهم غزة بأنها خالية من الأبرياء أو أنها منجم عقاري، والتي ترافق وقف المساعدات الإنسانية، أنها تلحق أضرارًا فادحة بصورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتغذي أعداءها وكارهيها حول العالم. هذه التصريحات الشعبوية تضر بمصالح الدولة الوجودية، على الرغم من أن بعض صناع القرار يستخدمونها لكسب دعم جماهيري لمواصلة الحرب تحت شعار النصر الشامل، بينما يُصوَّر وقف الحرب على أنه استسلام لحماس. النصر الحقيقي في أطول حرب في تاريخ الدولة لن يتحقق بالقضاء على آخر عناصر حماس، بل بإنهاء الحرب فورًا، والتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن ولو على مراحل، ثم الانسحاب إلى المنطقة العازلة، ونقل إدارة غزة إلى تحالف عربي مقابل إعادة إعمارها، وصياغة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، والتخلي عن سياسات الاحتواء الإسرائيلية، وتجديد الجهود لبناء تحالف عسكري مع الدول العربية المعتدلة.\هذه الرؤية تعكس قناعة إسرائيلية آخذة بالتبلور حتى بين بعض دعاة الحرب، بأن استمرار القتال العقيم لن يمنع تكرار هجوم طوفان الأقصى، بل إن السبيل إلى ذلك يكمن في وقف الحرب فورًا، وبناء نظام إقليمي جديد، وتفكيك الغطرسة الإسرائيلية، واستبدال القيادة المتطرفة الحالية بقيادة مسؤولة ومدروسة تدرك أن الحرب عندما تتحول إلى غاية بحد ذاتها فإنها محكومة بالفشل. وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتزام الجيش دفع 8 سرايا إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد اليهودية، مما يشير إلى استمرار التوتر وتصاعد حدة المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة





حرب غزة إسرائيل حماس الفشل الاستراتيجي التكاليف

