تحليل يكشف أن الجيش الأميركي يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لتجديد مخزونات أنظمة تسليح رئيسية استنزفتها الحرب مع إيران، مما يخلق نافذة ضعف محتملة في مواجهة أي صراع مستقبلي مع الصين

كشف تحليل حديث نُشر مؤخراً عن تحدٍ كبير يواجه الترسانة العسكرية الأميركية، حيث absorbsحت العام 2026 حرب الولايات المتحدة مع إيران بكثافة من ثلاثة أنظمة تسليح رئيسية، مما استنزف مخزوناتها إلى مستويات حرجة.

ووفقاً للتقرير الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فإن إعادة بناء هذه المخزونات ستستغرق على الأقل ثلاث سنوات، ما يخلق فجوة زمنية قد تستغلها القوى المعادية، خاصة الصين التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على السيطرة على تايوان بحلول عام 2027. الأنظمة المتأثرة تشمل صواريخ "توماهوك" المجنحة المستخدمة للضربات بعيدة المدى، along with نظم الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد" التي تحمي against الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك ذخائر كافية لأي سيناريو محتمل ضد إيران، فإن الاستنزاف الكبير يخلق "نافذة ضعف" أمام صراع محتمل في غرب المحيط الهادئ. ويرى الخبراء أن الوقت، وليس المال، هو العامل الحاسم اليوم، حيث أن توسيع الطاقة الإنتاجية وبناء هذه الأنظمة المعقدة يتطلبان سنوات. تؤكد هذه التقيیمات على Chiclets تحول في التفكير العسكري الأميركي بعد نهاية الحرب الباردة، حيث افترضت Washington أن الحروب المستقبلية ستكون قصيرة ولا تتطلب مخزونات ضخمة.

لكن حرب أوكرانيا أظهرت أن النزاعات يمكن أن تكون طويلة وتستهلك كميات هائلة من الذخائر المتقدمة. ويسعى البنتاغون الآن، بدعم من إدارتي بايدن وترمپ، إلى تسريع إنتاج الذخائر عبر استثمارات في القاعدة الصناعية الدفاعية وضغط على المقاولين، لكن التحديات اللوجستية والصناعية المعقدة تجعل التعافي بطيئاً





