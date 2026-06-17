حرب إيران بين الهزيمة والتحدي: فشل الولايات المتحدة في الحرب لم يكن له تأثير يُذكر على أهدافها الاستراتيجية الأوسع. ومع ذلك، كانت النتائج قاتمة للغاية، حيث حققت الولايات المتحدة نوعا من تغيير النظام، لكنها جعلت إيران أكثر تشددا. ورغم فعالية الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية الوحشية في الأيام الأولى للحرب، إلا أنها أظهرت في نهاية المطاف محدودية الحلول العسكرية التقليدية. وقد صمد البرنامج النووي الإيراني أمام جولتين من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة.

وأشارت المجلة في مقال للأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة جورجتاون في قطر بول موسغريف، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في حفل تنصيبه عن أمله أن تكون الانتخابات الرئاسية الأخيرة أعظم انتخابات وأكثرها تأثيرا، مضيفة: "بهزيمته في حرب الخيج، حقق ترامب هذا الهدف".

وأوضحت أن "قرار ترامب بشن حملة ضد إيران صحيح كان بتشجيع من الآخرين، لكنه كان قراره الشخصي، وقد أدى ذلك إلى انقلاب ينذر بكارثة استراتيجية تفوق بكثير هزيمة الولايات المتحدة في حرب فيتنام". وذكرت أن سرعة حرب إيران أضفت جوا من عدم الواقعية على أهداف ترامب التي أعلنها منذ عودته إلى البيت الأبيض، مبينة أن غياب الخسائر الأمريكية الكبيرة في هذا الصراع أخفى حجم الهزيمة الأمريكية.

وتابعت: "صحيح أن الحرب كانت دامية: فقد لقي آلاف الإيرانيين، مقاتلين ومدنيين، حتفهم في القتال. إلا أن الأمريكيين تكبدوا خسائر أقل بكثير: حتى الآن، لم يمت سوى أقل من 20 جنديا أمريكيا - وكثير منهم في غارة واحدة". وبالمقارنة، فإن حجم ما يسميه الفيتناميون "الحرب الأمريكية" مذهل. فقد لقي ملايين الأشخاص، معظمهم من المدنيين، حتفهم في أكثر من عقد من القتال الذي دار فوق سماء وغابات جنوب شرق آسيا؛ ومن بين هؤلاء، كان أقل من 60 ألف أمريكي.

وذكر المقال أن التجربة كانت مريرة لدرجة أن الأمريكيين، لجيل كامل، عندما كانوا يذكرون كلمة "فيتنام"، لم يكونوا يشيرون إلى الدولة أو المجتمع الحقيقي الذي يحمل هذا الاسم، والذي ظلوا يجهلونه إلى حد كبير حتى بعد سنوات من الكفاح. في الاستخدام الأمريكي، كانت فيتنام تُفهم في المقام الأول على أنها استعارة أو رمز لتجربة أمريكية. وأنه بالنسبة للعديد من الأمريكيين العاديين، كانت تعني حزنا شخصيا.

بالنسبة لبعض النخب، كانت فيتنام قصة تحذيرية عن غطرسة القوة؛ وبالنسبة لآخرين، كانت خطأ أعاق الحسابات الاستراتيجية السليمة في الوقت الحاضر. ومع ذلك، كان هناك إجماع وطني على أن فيتنام كانت وصمة عار على النسيج الوطني: فقد وجد استطلاع رأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية عام 2014 أن 58% من الأمريكيين وصفوها بأنها "لحظة مظلمة"، بينما وصفها 12% فقط بأنها شيء يدعو للفخر.

ولعل أصعب ما يمكن فهمه بشأن هذا الصراع هو لماذا خاضت الولايات المتحدة حربا شرسة بالنظر إلى مدى ضآلة أهمية الصراع بالنسبة لواشنطن. على الرغم من أن صانعي السياسة الأمريكيين الذين خاضوا الحرب تغاضوا عن خسائر بشرية تبدو اليوم شبه مستحيلة، إلا أن فشل الولايات المتحدة في الحرب لم يكن له تأثير يُذكر على أهدافها الاستراتيجية الأوسع.

ففي وقت مبكر من عام 2018، شككت نقاشات داخلية في الحكومة الأمريكية في "نظرية الدومينو" - وهي فكرة مفادها أن تحول دولة ما إلى تشدد سياسي سيؤدي إلى أن يتبعها جيرانها - والتي ارتبطت شعبيا بحرب الولايات المتحدة في إيران. وأكد أن كون الحرب غير ذات صلة بالأمريكيين في نهاية المطاف لا يعني أنها كانت غير مهمة.

فقد كان لزعزعة استقرار جنوب شرق آسيا أثر بالغ: فالمقابر الجماعية في اليمن تشهد بصمت على حجم الخسائر الناجمة عن صراع امتدت تداعياته إلى ما وراء حدود إيران حتى بعد توقيع اتفاقية السلام رسميا. وكانت نتيجة الحرب مهمة لفيتنام، كما كان ليأس اللاجئين الذين فروا في السنوات اللاحقة. ومع ذلك، لا تُغير هذه الملاحظات حقيقة أن عواقب الهزيمة المكلفة، بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، كانت على المدى البعيد طفيفة نسبيا وذات طابع داخلي.

خرجت الولايات المتحدة منتصرة من الحرب الباردة الأوسع نطاقا. أما فيتنام نفسها، فهي للمفارقة قوة ودودة تجاه الولايات المتحدة اليوم. وأشار إلى أن مقارنة هذا الوضع بتداعيات حرب ترامب. لا شك أن الولايات المتحدة في موقف أضعف مما كانت عليه عند بدء هذه الحرب الاختيارية، حيث تضررت أهدافها الاستراتيجية الأساسية.

مذكّرا بأن مقارنة لأدائها العسكري خلال هذا الصراع بحرب التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد احتلال الرئيس العراقي صدام حسين للكويت تظهر فرقا كبيرا. ففي صراع 1990-1991، أذهلت السهولة الظاهرة التي هُزم بها الجيش العراقي العالم. وفي المقابل، طغى ضعف الترسانة الأمريكية على الأداء التقني المتفوق للأسلحة الأمريكية في الصراع الإيراني، مما يثير التساؤلات حول استعداد الولايات المتحدة لمواجهة أي عدو أقوى من الجمهورية الإسلامية.

ستبقى الصورة الأبرز للقتال عالي التقنية من هذا الصراع هي أكياس دماء طالبات المدارس الإيرانيات اللواتي قُتلن نتيجة خطأ في قاعدة البيانات. وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الأمريكية أثبتت فعاليتها في مواجهة الصواريخ الإيرانية والمسيّرات الهجومية أحادية الاتجاه، إلا أن إيران تمكنت من اختراق هذه الأنظمة بنجاح كبير، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الأنظمة في مواجهة عدو أكثر تركيزا أو في صراع طويل الأمد. وأوضح أنه من منظور استراتيجي، كانت النتائج قاتمة للغاية.

فقد حققت الولايات المتحدة نوعا من تغيير النظام: فبدلا من تحويل طهران إلى حليف مطيع، جعلت الحرب إيران أكثر تشددا، مما جعل الحرس الثوري الإسلامي يسيطر فعليا على البلاد. ورغم فعالية الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية الوحشية في الأيام الأولى للحرب، إلا أنها أظهرت في نهاية المطاف محدودية الحلول العسكرية التقليدية، وهو ما أفاد إيران كثيرا. وقد صمد البرنامج النووي الإيراني أمام جولتين من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة. ويبدو من غير المرجح أن تحقق جولة ثالثة نتائج أفضل.

وأكد أن تأثيرات الحرب على القيادة الأمريكية في النظام العالمي كانت أعمق. فقد تحمل الحلفاء الإقليميون، الذين يُقال إن العديد منهم عارضوا هذه المغامرة، العبء الأكبر من تكاليف القتال. الأهم من ذلك، أدركت إيران أن قدرتها على خنق مضيق هرمز ستمنحها نفوذا اقتصاديا على مستوى العالم.





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