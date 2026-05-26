حراك دبلوماسي عربي إيراني مكثف لإنقاذ مفاوضات التهدئة بين واشنطن وطهران

سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين قادة عرب وإيرانيين لدعم الوساطة الباكستانية الرامية لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وتجنب التصعيد في مضيق هرمز.

شهدت المنطقة العربية والإقليمية تحركات دبلوماسية مكثفة وغير مسبوقة خلال يوم الثلاثاء، حيث تلاحقت الاتصالات رفيعة المستوى بين القادة والمسؤولين العرب ونظرائهم الإيرانيين، في محاولة جادة لإنقاذ مسار التهدئة وتعزيز جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران.

وقد تمثلت هذه التحركات في سبعة اتصالات محورية استهدفت دعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى صياغة مذكرة تفاهم تضع إطاراً نهائياً لاتفاق شامل ينهي حالة الحرب والتوتر، وذلك بعد فترة من التفاؤل الدولي التي تبددت سريعاً مع عودة التصعيد الميداني والمخاوف من العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات. وتأتي هذه الجهود في ظل ظروف أمنية حرجة، حيث أفادت تقارير إيرانية بوقوع غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت سفناً إيرانية في مضيق هرمز، وتحديداً جنوب جزيرة لارك، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الإيرانية انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار المؤقت، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الرد على أي اعتداء.

وفي هذا السياق، برز الدور المصري بشكل واضح، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ركز خلاله على أهمية تيسير المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق يعيد الأمن والاستقرار للمنطقة. وشدد الرئيس السيسي على الرفض المصري القاطع لأي مساس بسيادة دول الخليج العربية أو تهديد سلامة أراضيها، داعياً إلى التحلي بالمرونة وتجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى انفجار الوضع مجدداً، بينما أعرب الجانب الإيراني عن تقديره للدور المصري والإقليمي في تقريب وجهات النظر.

من جهة أخرى، لعبت سلطنة عمان ودولة قطر أدواراً محورية في التنسيق الدبلوماسي؛ فقد بحث السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس الإيراني سبل تعزيز وحدة العالم الإسلامي وتطوير العلاقات الثنائية، مع التركيز على الجهود العمانية المستمرة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وفي ذات الوقت، أجرى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سلسلة اتصالات شملت مستشار الأمن الوطني الإماراتي ووزيري الخارجية السعودي والأردني، بالإضافة إلى اتصال مع وزير الخارجية المصري.

وتمحورت هذه المباحثات حول تنسيق الجهود لدعم الوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام، مع التأكيد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف لمعالجة جذور الأزمة عبر الحوار السلمي بدلاً من المواجهة العسكرية. على الصعيد الملكي، أكد الملك عبد الله الثاني في اتصال مع نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب يجب أن يضمن بشكل كامل أمن الدول العربية ومصالحها.

وبالعودة إلى خلفيات الصراع، فإن المنطقة تعيش حالة من الترقب منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي عقب هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، تلاها ردود إيرانية استهدفت مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل لوقف مؤقت في أبريل. وتشير التسريبات الحالية إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن بنوداً استراتيجية مثل إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لإيران ببيع نفطها، واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي، وهو ما يجعله اتفاقاً مفصلياً قد يغير وجه التوازنات السياسية في الشرق الأوسط





