حراك أممي مكثف قبل إعلان مخرجات الحوار الليبي ومتحفظات داخلية على التوصيات

قبيل الإعلان الرسمي عن مخرجات الحوار المهيكل الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، تشهد العاصمة تونس حراكاً دبلوماسياً مكثفاً مع عقد سلسلة لقاءات للمبعوثة الأممية هانا تيتيه مع ممثلين دوليين، بينما تترقب طرابلس الجلسة الختامية التي ستعلن التوصيات النهائية. التقرير المسرب يقترح إطاراً انتقالياً جديداً بما في ذلك مجلس رئاسي وحكومة جديدة لفترة 18-24 شهراً، مع شروط صارمة للترشح ومنع الاتفاقيات الدولية السيادية، لكن هذه التوصيات واجهت تحفظات من ستة أعضاء في الحوار لأسباب تتعلق بعدم تمثيل جميع الآراء والمخاوف من تدخل المجتمع الدولي. كما لا تزال خلافات لجنة 4+4 قائمة حول الإطار القانوني للانتخابات ومستقبل المفوضية.

يشهد المشهد السياسي الليبي حراكاً دولياً مكثفاً قبيل الإعلان عن مخرجات الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، где يتوقع الليبيون أن تعلن المبعوثة الأممية هانا تيتيه عن التوصيات النهائية للحوار الذي بدأ في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى كسر الانسداد السياسي عبر خريطة طريق تشمل تشكيل حكومة unified، وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات ، والاتفاق على إطار دستوري وقوانين انتخابية جديدة.

وقد سبقت تيتيه الإعلان بسلسلة لقاءات دبلوماسية مكثفة في تونس مع ممثلين عن دول أمريكية وأوروبية وإفريقية، حيث استعرضت آخر تطورات خريطة الطريق. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية في طرابلس، حيث ستقدم تقارير مسارات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية.

وتسربت معلومات تفيد بأن التقرير النهائي يقترح تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة لفترة انتقالية تتراوح بين 18 و24 شهراً، مع منع إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأمد خلال هذه الفترة، واشتراط شروط للترشح تشمل الجنسية الليبية والمؤهل الجامعي والخبرة والسجل الجنائي النظيف، مع منع شاغلي المناصب من الترشح في الانتخابات المقبلة. لكن هذه المقترحات واجهت تحفظات من عدة أعضاء في الحوار، حيث وقع ستة أعضاء (سليمان الشحومي، صبري المبروك، نهال الدهماني، جيهان مطاوع، عزيزة الشلوي، هالة أبوقعيقيص) مذكرة تحفظية指责وا فيها لجنة الصياغة بعدم إدراج بدائل ومقترحات مطروحة خلال النقاشات، وخاصة فكرة المؤتمر التأسيسي كبديل للمسارات الدستورية.

وأعربت هالة أبوقعيقيص عن مخاوفها من أن تؤدي بعض التوصيات إلى إطالة المرحلة الانتقالية وإطالة أمد الحوارات، محذرة من منح المجتمع الدولي أدواراً رقابية واسعة على حساب السيادة الوطنية. في الوقت نفسه، ما زال اجتماع لجنة 4+4 في تونس يخضع لجدل حول نتائجه، حيث أفادت مصادر ليبية بأنه لم يحقق اختراقاً ملموساً في ملف القوانين الانتخابية ومستقبل المفوضية العليا للانتخابات وملف الحكومة، رغم وصف البعثة الأممية للأجواء بالإيجابية والتركيز على استئناف المشاورات لاحقاً هذا الشهر





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