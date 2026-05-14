حراك رياضي سعودي: عودة الفيصلي للأضواء وتألق القادسية والاتحاد وطموحات الأخضر للناشئين

تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية السعودية، تشمل صعود نادي الفيصلي لدوري المحترفين، نتائج مباريات الدوري السعودي، واستعدادات منتخب الناشئين لكأس آسيا.

شهدت الساحة الرياضية السعودية لحظات من الفرح العارم والاحتفالات الكبرى مع إعلان عودة نادي الفيصلي إلى دوري المحترفين السعودي، بعد رحلة شاقة وطويلة من الكفاح والمثابرة في دوري الدرجة الأولى المعروف بـ يلو.

وقد جاء هذا الصعود المستحق بعد تحقيق الفريق فوزاً عريضاً ومستحقاً على نظيره نادي الباطن بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة الحاسمة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من المسابقة. بهذا الانتصار الكاسح، استطاع الفيصلي أن يحجز مقعده في المركز الثاني في جدول الترتيب النهائي برصيد 73 نقطة، ليحل خلف نادي أبها الذي توج بلقب الدوري وتأهل مسبقاً إلى دوري الأضواء.

وتأتي هذه العودة لتعيد نادي الفيصلي، الملقب بـ عنابي سدير، إلى مصاف أندية النخبة بعد أن كان قد تعرض لمرارة الهبوط في موسم 2021 برفقة نادي الأهلي. وبينما استطاع الأهلي العودة سريعاً في الموسم الذي تلاه، خاض الفيصلي تجربة صعبة وتحديات جسيمة في الدرجة الأولى، لكنه ظهر هذا الموسم بشكل مختلف تماماً على المستوى الفني والإداري، حيث قدم أداءً لافتاً وتكتيكاً عالياً قاده في نهاية المشوار إلى تحقيق الهدف المنشود والعودة إلى دوري الكبار.

وقد تحولت مدرجات النادي إلى مهرجان من الاحتفالات الصاخبة، حيث احتشد عشاق العنابي بجميع فئاتهم للتعبير عن سعادتهم الغامرة بهذه العودة التي انتظرها الجميع طويلاً، مما يعكس القيمة الجماهيرية الكبيرة للنادي وارتباط مشجعيه الوثيق بطموحات الفريق في استعادة مكانته الطبيعية بين كبار الكرة السعودية. وفي سياق متصل بفعاليات الدوري السعودي للمحترفين، واصل نادي القادسية تقديم عروض قوية تعكس طموحاته الكبيرة في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، حيث تمكن من تحقيق فوز هام ومؤثر على نادي الحزم بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على أرض الدمام ضمن الجولة الثالثة والثلاثين.

هذا الفوز رفع رصيد القادسية إلى 74 نقطة، ليثبت أقدامه بقوة في المركز الرابع، خاصة وأنه كان قد ضمن مسبقاً تواجده في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، مما يضفي صبغة دولية ونجاحاً خارجياً على إنجازات النادي في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، تجمد رصيد نادي الحزم عند 39 نقطة في المركز التاسع.

ومن جهة أخرى، حقق نادي الاتحاد انتصاراً ثميناً على نادي الاتفاق بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألقاً لافتاً لنجوم الفريق الأبيض، حيث افتتح النجم حسام عوار التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء، قبل أن يضيف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، ليؤكد الفريق تفوقه المطلق. هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 55 نقطة، واضعاً إياه في المركز الخامس، وهو المركز الذي يمنح صاحبه فرصة ذهبية لخوض التصفيات المؤهلة لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم القادم.

بينما تراجع نادي الاتفاق إلى المركز السابع برصيد 49 نقطة. وفي ظل هذه المنافسات المحتدمة، يبقى القلق يراود فريقي ضمك والرياض اللذين يواجهان خطراً حقيقياً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث ينتظران مواجهات مصيرية أمام الفيحاء والتعاون لتحديد مصيرهما النهائي في الدوري. أما على صعيد المنتخبات الوطنية، فيتجه التركيز الرياضي نحو المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاماً، الذي يخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا للناشئين المقامة حالياً في مدينة جدة وسط اهتمام جماهيري كبير.

ويطمح الأخضر الصغير إلى بلوغ المربع الذهبي من خلال مواجهة قوية ومنتظرة أمام نظيره الصيني في دور الثمانية، والتي ستستضيفها ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. ويدخل المنتخب السعودي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية وثقة كبيرة، خاصة بعد ضمان تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي ستستضيفها دولة قطر في نوفمبر المقبل.

ورغم تصدر المنتخب السعودي للمجموعة الأولى، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون تماماً ضرورة إظهار شخصية قوية في الملعب وتجنب أي نوع من التراخي، خاصة بعد التعادل المثير الذي حدث أمام طاجيكستان في ختام دور المجموعات، وهو الأمر الذي قد يحاول المنتخب الصيني استغلاله من خلال البحث عن ثغرات في الدفاع السعودي. وفي الوقت نفسه، تشهد البطولة منافسات شرسة في الأدوار الإقصائية، حيث يتطلع منتخب طاجيكستان إلى إيقاف زحف المنتخب الياباني نحو تحقيق لقبه الخامس في البطولة، مستفيداً من الدفعة المعنوية الكبيرة التي اكتسبها بعد تعادله القتالي مع السعودية بنتيجة 5-5.

بينما يدخل المنتخب الياباني المباراة بثقة مطلقة بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة. وفي مواجهة أخرى مرتقبة، يصطدم منتخب أوزبكستان، حامل اللقب، بالمنتخب الكوري الجنوبي في مباراة من المتوقع أن تكون قمة فنية تكتيكية، حيث قدم أوزبكستان أداءً مثالياً في دور المجموعات دون أن تستقبل شباكه أي هدف، مما يجعله المرشح الأبرز للمضي قدماً نحو منصة التتويج باللقب الآسيوي مرة أخرى





