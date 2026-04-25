حرائق غابات هائلة تجتاح شمال اليابان وتدفع إلى إجلاء الآلاف

أكثر من 1225 رجل إطفاء يكافحون حرائق غابات في شمال اليابان، أدت إلى إجلاء 3233 شخصًا وتسببت في أضرار واسعة النطاق. الحرائق تعتبر الثالثة من حيث المساحة المتضررة في تاريخ البلاد.

تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح شمال اليابان منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث يواجه أكثر من 1225 رجل إطفاء تحديات جمة في محاولة للسيطرة على النيران التي التهمت حتى الآن مساحة تقدر بأكثر من 1800 فدان.

هذه الحرائق، التي تعتبر الثالثة من حيث المساحة المتضررة في تاريخ اليابان، استدعت إجلاء 1541 أسرة تضم 3233 شخصًا، مما يمثل أزمة إنسانية تتطلب استجابة سريعة وفعالة. وتواجه فرق الإطفاء صعوبات بالغة بسبب التضاريس الوعرة والطقس الجاف والرياح القوية التي تعمل على تأجيج النيران وتسهيل انتشارها. وقد اندلع الحريق الأول في منطقة جبلية بعد ظهر الأربعاء، بينما شب حريق ثانٍ بالقرب من مدينة أوتسوتشي، مما زاد من تعقيد الوضع وصعوبة عمليات الإطفاء.

وتعمل فرق الإطفاء، المدعومة بطائرات هليكوبتر تابعة لعدة مقاطعات وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، على إخماد النيران من الأرض والجو، حيث يتم تنفيذ عمليات لإسقاط المياه للسيطرة على النيران المتصاعدة. تأتي هذه الحرائق في وقت لا يزال فيه المجتمع المحلي يعاني من آثار كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة في مارس 2011، والتي أودت بحياة ما يقرب من 10% من سكانها.

وقد عبرت السيدة تايكو كاجيكي، ممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 76 عامًا، عن صدمتها من هذه الحرائق، مشيرة إلى أنه لم يشهد مثل هذا الحريق في المنطقة حتى خلال كارثة 2011. هذا التصريح يعكس مدى خطورة الوضع الحالي وتأثيره على السكان المحليين. وتُظهر الأرقام الرسمية أن الأضرار لحقت بثمانية مبانٍ، بما في ذلك منزل واحد، ولكن لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

ومع ذلك، فإن الخطر لا يزال قائمًا، وتستمر فرق الإطفاء في العمل على مدار الساعة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق السكنية المجاورة. وتعتبر هذه الحرائق بمثابة تذكير بأهمية الاستعداد للكوارث الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثارها المدمرة. إن الزيادة الملحوظة في حرائق الغابات في اليابان خلال السنوات الأخيرة تثير قلقًا بالغًا، وتدعو إلى إعادة تقييم استراتيجيات الوقاية والإدارة.

ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف، بالإضافة إلى تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار وإهمال الصيانة. وتؤكد السلطات على أهمية التوعية بمخاطر حرائق الغابات وتشجيع السكان المحليين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. كما يتم العمل على تطوير تقنيات جديدة للكشف المبكر عن الحرائق والاستجابة السريعة لها.

وتعتبر هذه الحرائق تحديًا كبيرًا لليابان، وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة السكان وحماية البيئة. وتستمر عمليات الإجلاء بشكل منظم، مع توفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية للمتضررين. وتؤكد الحكومة اليابانية على التزامها بتقديم الدعم الكامل للمناطق المتضررة وتوفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار





